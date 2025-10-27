Le successeur de Nicky Hayen à Bruges est-il déjà connu ? Il répond clairement

Jonas De Roeck est devenu le nouvel entraîneur du Club NXT cette semaine. Une arrivée qui amène des spéculations, vu son expérience en tant que T1 en Jupiler Pro League.

Jonas De Roeckk est arrivé un peu à la surprise générale au Club NXT, acceptant de reculer d'un échelon et d'entraîner les jeunes du FC Bruges. En conférence de presse, il a évoqué cette arrivée : "C'est un projet très intéressant et j'ai été convaincu dès mes premières discussions", déclare-t-il dans le Nieuwsblad.

"C'est un très beau défi mais aussi un défi qui ne doit pas être pris à la légère", estime De Roeck, soulignant l'environnement professionnel dans lequel il va désormais évoluer à Bruges. Après des passages sur le banc de Westerlo et de l'Antwerp, son choix en faveur de la D1B pose question.

"Je comprends qu'on suggère que je puisse être venu ici dans l'idée de succéder à Nicky Hayen le moment venu. Mais ce n'est pas d'actualité", assure Jonas De Roeck, qui affirme avoir une très bonne relation avec Hayen.

De Roeck a également très vite dû faire face au départ de son adjoint, Wouter Hias, parti remplacer Kevin Mirallas à l'Union. Siebe Blondelle l'a temporairement remplacé mais il restera à la tête des U18. Le Club NXT se cherche toujours un adjoint à temps plein.

"Wouter Hias a reçu une très belle opportunité à l'Union, cela démontre que Bruges fait un très bon travail au sein de sa formation. On espère désormais pourvoir rapidement le poste", conclut Jonas De Roeck sur ce sujet.