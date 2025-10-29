Plus concrets que le Standard ? Anderlecht et le Club de Bruges se penchent sur un gardien de Premier League

Illan Meslier est dans une situation délicate à Leeds. Plusieurs clubs ont pris leurs renseignements, notamment en Belgique.

Du haut de ses 25 ans, Illan Meslier a disputé plus de 200 matchs pour le compte de Leeds United. Sa carrière en Angleterre avait décollé grâce à un certain Marcelo Bielsa, qui croyait beaucoup en lui malgré son jeune âge.

Mais l'aventure du gardien français dans le Yorkshire touche à sa fin. Il ne joue plus (pas une seule minute disputée en Premier League cette saison) et son contrat expire en juin.

Leeds ne le retiendra pas

Sa situation est suivie de près par un certain nombre de clubs. Les informations qui nous reviennent confirment certains bruits de couloirs : Anderlecht est venu aux renseignements, tout comme le Club de Bruges.

Mais le dossier est loin d'être simple : malgré sa situation contractuelle, Meslier reste relativement cher. Voir le Sporting se positionner concrètement ou les Blauw en Zwart en faire son nouveau gardien pour l'après-Mignolet est donc encore loin d'être acquis.





Un prix qui explique aussi que la piste Meslier ne s'est jamais concrétisée au Standard, où son nom avait brièvement été évoqué cet été, quand un départ de Matthieu Epolo était dans l'air.