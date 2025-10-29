Interview "Si c'est l'inverse, il y aurait eu carton rouge pour le RFC Liège" : Gaëtan Englebert critique l'arbitrage

"Si c'est l'inverse, il y aurait eu carton rouge pour le RFC Liège" : Gaëtan Englebert critique l'arbitrage
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Gaëtan Englebert a été clair à notre micro après la défaite du RFC Liège face à Charleroi. Selon lui, les Zèbres auraient dû être expulsés à la demi-heure de jeu. Le coach du matricule 4 a analysé la prestation des Sang et Marine.

Même si la prestation était bonne, c'est évidemment le résultat qui comptait : "On peut être contents de la prestation, mais on est là pour gagner des matchs, pas seulement pour montrer une bonne image du club. On aurait voulu faire un peu mieux, parce qu’on avait tout ce qu’il fallait. Ça s’est joué sur pas grand-chose, sur des petits détails qui ont fait que la balle est allée dans nos filets, pas dans les leurs. On a eu deux ou trois possibilités en première mi-temps, et en deuxième, quelques ballons dangereux qui auraient pu faire but aussi. Mais dans l’ensemble, c’était assez fermé et on a bien fait ce qu’on voulait faire depuis le début du match."

Charleroi devait prendre un carton rouge

Gaëtan Englebert a été très critique à propos d'une décision arbitrale. Selon lui, quand Alexis Lefebvre partait au but à la demi-heure de jeu, mais qu'il a été stoppé net par Étienne Camara, c’est un tournant. "Il y a une grosse déception, c’est sûr. Le tournant du match, c’est la décision de l’arbitre qui, pour nous, n’est pas juste. Pour moi, c’est carton rouge. Quand un joueur part seul au but et que l’adversaire n’a qu’une intention, celle de l’arrêter, et qu’en plus il le fait de manière agressive, et qu’il est seul face au gardien, même s’il y a un partenaire qui arrive à 10-15 m à côté. C’est carton rouge, il n’y a pas d’autres solutions."

"Mais bon, il ne prend pas ses responsabilités, et on va encore trouver une explication. C’est à chaque fois la même histoire... Si c’est l’inverse et qu’il y a un joueur qui fait ça, il y aurait eu un carton rouge," souligne-t-il.

Le RFC Liège n’a pas été surpris par les Zèbres : "On s’attendait à ce type de match. Charleroi fait ça depuis plusieurs rencontres en Division 1. On n’est pas une équipe de D1, mais on a su rester organisés et les empêcher de développer leur jeu. Ça ne s’est pas joué à grand-chose, encore une fois : des détails, de l’attention, de la concentration jusqu’à la dernière minute. C’est ce qui nous a manqué aujourd’hui pour espérer aller plus loin, décrocher les prolongations et peut-être faire encore mieux."

"On s’est posé la question avant le match : fallait-il aligner la meilleure équipe ? C’était un débat, surtout après les efforts du week-end et avec les matchs qui arrivent. Mais c’était une belle occasion pour tout le monde de se mettre en évidence et de faire parler du club. Si on avait gagné, c’était encore mieux. Les joueurs ont montré à l’entraînement qu’ils étaient prêts, et ils l’ont confirmé pendant le match."

Ce qui est positif, c’est que les remplaçants ont montré de belles choses

Les Sang et Marine n’ont cependant pas eu de chance en ce qui concerne les blessures : "On a eu deux ou trois petites blessures, malheureusement. Mais ce qui est positif, c’est que les remplaçants ont montré de belles choses. Quand on fait des changements, il n’y a pas une grosse différence dans la qualité du jeu. Ce qu’on demande est bien compris par la plupart. Après, il y a toujours ces petits détails, la qualité individuelle de certains joueurs adverses qui peut faire basculer un match. C’est là qu’on voit la différence entre les niveaux auxquels ils évoluent chaque semaine et les nôtres."

Gaëtan Englebert se focalise déjà sur le prochain match : "Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs ici qui doivent avoir pris conscience du niveau qu’on peut atteindre et de ce qu’on veut pour la suite. Ce n’est pas la fin d’une série : la série, c’est le championnat. On a un match difficile samedi. L’Olympic Charleroi, on sait que ce ne sera pas simple. On va essayer de retaper tout le monde au plus vite, demain et après-demain, pour avoir la meilleure équipe possible samedi et aller chercher un bon résultat."

"Les deux blessures concernent les ischios. On répète toujours que jouer sur synthétique n’est sans doute pas la meilleure des choses, mais c’est comme ça. Il y a des joueurs qui ont enchaîné deux ou trois matchs à haute intensité. On n’a pas voulu prendre de risques. Jordan Bustin aurait pu continuer à la mi-temps, mais comme ça tirait un peu, on a préféré changer. Dario Sarmiento, c’était pareil avant le match, on l’a senti un peu juste. Mais ceux qui ont pris leur place ont montré qu’ils avaient un bon niveau. C’est positif pour nous," conclut-il.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Charleroi
FC Liège
Gaetan Englebert

Plus de news

"Charleroi n'était pas plus fort" : Kylian Hazard analyse la défaite du RFC Liège face à Charleroi Interview

"Charleroi n'était pas plus fort" : Kylian Hazard analyse la défaite du RFC Liège face à Charleroi

13:30
1
"Techniquement, ils sont au-dessus" : Alexis André Jr. réagit à la défaite du RFC Liège face à Charleroi Interview

"Techniquement, ils sont au-dessus" : Alexis André Jr. réagit à la défaite du RFC Liège face à Charleroi

13:00
Nicky Hayen suivi à l'étranger... et son remplaçant déjà tout trouvé au Club de Bruges ?

Nicky Hayen suivi à l'étranger... et son remplaçant déjà tout trouvé au Club de Bruges ?

17:30
"On méritait plus qu'eux" : les mots d'Antoine Bernier après la qualification de Charleroi face au RFC Liège Interview

"On méritait plus qu'eux" : les mots d'Antoine Bernier après la qualification de Charleroi face au RFC Liège

09:30
"Le plus grand joueur de l'histoire de Chelsea" : Eden Hazard encensé par une légende des Blues

"Le plus grand joueur de l'histoire de Chelsea" : Eden Hazard encensé par une légende des Blues

17:00
🎥 Les champions du monde Ali Maamar et Anas Tajaouart salués comme il se doit au Lotto Park

🎥 Les champions du monde Ali Maamar et Anas Tajaouart salués comme il se doit au Lotto Park

16:00
"C'est sa décision" : Vincent Kompany prévient Manuel Neuer

"C'est sa décision" : Vincent Kompany prévient Manuel Neuer

16:30
Encore des blessures au Standard : un jeune talent des Rouches pourrait recevoir sa chance

Encore des blessures au Standard : un jeune talent des Rouches pourrait recevoir sa chance

14:40
Eden Hazard reçoit une récompense tout simplement exceptionnelle

Eden Hazard reçoit une récompense tout simplement exceptionnelle

15:30
Gros coup dur pour le Standard : trois joueurs passent à l'infirmerie juste avant le choc wallon

Gros coup dur pour le Standard : trois joueurs passent à l'infirmerie juste avant le choc wallon

14:00
Naples annonce une bonne nouvelle concernant Kevin De Bruyne

Naples annonce une bonne nouvelle concernant Kevin De Bruyne

14:20
Pas d'exploit pour le RFC Liège, qui s'incline avec un but concédé en fin de match contre Charleroi

Pas d'exploit pour le RFC Liège, qui s'incline avec un but concédé en fin de match contre Charleroi

22:25
Besnik Hasi très critique envers Luis Vázquez : "Chaque balle facile devient difficile pour lui"

Besnik Hasi très critique envers Luis Vázquez : "Chaque balle facile devient difficile pour lui"

12:40
1
Le RWDM a-t-il une chance face au KRC Genk ? Voici la réponse de son entraîneur, Frédéric Frans

Le RWDM a-t-il une chance face au KRC Genk ? Voici la réponse de son entraîneur, Frédéric Frans

12:20
L'entraîneur du SK Beveren est catégorique après le penalty accordé au Standard en fin de match

L'entraîneur du SK Beveren est catégorique après le penalty accordé au Standard en fin de match

12:00
Derrière le masque de ce rappeur belge très connu se cache...un ancien jeune d'Anderlecht et du Standard

Derrière le masque de ce rappeur belge très connu se cache...un ancien jeune d'Anderlecht et du Standard

11:40
Antonio Conte, furieux après les critiques visant Kevin De Bruyne : "On devrait apprendre à se taire plus"

Antonio Conte, furieux après les critiques visant Kevin De Bruyne : "On devrait apprendre à se taire plus"

11:20
"Je comprends la frustration des supporters" : Besnik Hasi répond aux fans d'Anderlecht

"Je comprends la frustration des supporters" : Besnik Hasi répond aux fans d'Anderlecht

10:30
"J'aimerais être lui" : Vincent Kompany une nouvelle fois loué, cette fois par un entraîneur

"J'aimerais être lui" : Vincent Kompany une nouvelle fois loué, cette fois par un entraîneur

11:00
1
"Pourquoi pas créer l'exploit" : la Royale Union Tubize-Braine espère bien éliminer l'Union Saint-Gilloise

"Pourquoi pas créer l'exploit" : la Royale Union Tubize-Braine espère bien éliminer l'Union Saint-Gilloise

10:00
Vincent Euvrard confirme la blessure de l'un de ses joueurs après le succès du Standard contre le SK Beveren

Vincent Euvrard confirme la blessure de l'un de ses joueurs après le succès du Standard contre le SK Beveren

09:00
"Une victoire, à la suivante" : Adnane Abid explique ce qui a fait la différence face au SK Beveren

"Une victoire, à la suivante" : Adnane Abid explique ce qui a fait la différence face au SK Beveren

08:40
Adnan Januzaj se régale en Coupe du Roi : il ouvre son compteur de buts

Adnan Januzaj se régale en Coupe du Roi : il ouvre son compteur de buts

08:20
Zeno Debast donne des nouvelles de sa blessure : "Plus fort que jamais"

Zeno Debast donne des nouvelles de sa blessure : "Plus fort que jamais"

08:00
Hein Vanhaezebrouck compare l'Anderlecht actuel à l'équipe championne de 2017 et en tire une conclusion sévère

Hein Vanhaezebrouck compare l'Anderlecht actuel à l'équipe championne de 2017 et en tire une conclusion sévère

07:30
1
🎥 Superbe but de Johan Bakayoko en Coupe d'Allemagne, Arthur Theate et Michy Batshuayi passent à la trappe

🎥 Superbe but de Johan Bakayoko en Coupe d'Allemagne, Arthur Theate et Michy Batshuayi passent à la trappe

07:00
L'Olympic y aura cru mais quitte la coupe la tête haute, Malines a eu chaud

L'Olympic y aura cru mais quitte la coupe la tête haute, Malines a eu chaud

23:18
Heureusement, ce n'était "que" Ninove : Anderlecht se qualifie mais ne rassure personne

Heureusement, ce n'était "que" Ninove : Anderlecht se qualifie mais ne rassure personne

22:40
Le Standard évite le piège tendu par Beveren et poursuit son chemin en Coupe de Belgique

Le Standard évite le piège tendu par Beveren et poursuit son chemin en Coupe de Belgique

22:53
🎥 Chemsdine Talbi (ex-Bruges) savoure son premier but face à Chelsea : "Nous pouvons être fiers"

🎥 Chemsdine Talbi (ex-Bruges) savoure son premier but face à Chelsea : "Nous pouvons être fiers"

22:20
Une équipe de Challenger Pro League à Bruges le couteau entre les dents

Une équipe de Challenger Pro League à Bruges le couteau entre les dents

22:40
🎥 Un retour qui fait du bien : un Diable Rouge de retour de blessure gentiment chambré par ses coéquipiers

🎥 Un retour qui fait du bien : un Diable Rouge de retour de blessure gentiment chambré par ses coéquipiers

22:00
Un Brugeois suivi de près par un cador de Premier League : le Club pourrait toucher un beau pactole

Un Brugeois suivi de près par un cador de Premier League : le Club pourrait toucher un beau pactole

21:07
Formé à Anderlecht et passé par Bruges, il s'apprête à retrouver le Club : "Bruges reste spécial"

Formé à Anderlecht et passé par Bruges, il s'apprête à retrouver le Club : "Bruges reste spécial"

21:42
La première titularisation de l'ancien Brugeois Noa Lang vire au cauchemar

La première titularisation de l'ancien Brugeois Noa Lang vire au cauchemar

21:21
Vincent Kompany devant un défi : le Belge devra briser le signe indien

Vincent Kompany devant un défi : le Belge devra briser le signe indien

20:47

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved