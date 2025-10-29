"Si c'est l'inverse, il y aurait eu carton rouge pour le RFC Liège" : Gaëtan Englebert critique l'arbitrage

Gaëtan Englebert a été clair à notre micro après la défaite du RFC Liège face à Charleroi. Selon lui, les Zèbres auraient dû être expulsés à la demi-heure de jeu. Le coach du matricule 4 a analysé la prestation des Sang et Marine.

Même si la prestation était bonne, c'est évidemment le résultat qui comptait : "On peut être contents de la prestation, mais on est là pour gagner des matchs, pas seulement pour montrer une bonne image du club. On aurait voulu faire un peu mieux, parce qu’on avait tout ce qu’il fallait. Ça s’est joué sur pas grand-chose, sur des petits détails qui ont fait que la balle est allée dans nos filets, pas dans les leurs. On a eu deux ou trois possibilités en première mi-temps, et en deuxième, quelques ballons dangereux qui auraient pu faire but aussi. Mais dans l’ensemble, c’était assez fermé et on a bien fait ce qu’on voulait faire depuis le début du match."

Charleroi devait prendre un carton rouge

Gaëtan Englebert a été très critique à propos d'une décision arbitrale. Selon lui, quand Alexis Lefebvre partait au but à la demi-heure de jeu, mais qu'il a été stoppé net par Étienne Camara, c’est un tournant. "Il y a une grosse déception, c’est sûr. Le tournant du match, c’est la décision de l’arbitre qui, pour nous, n’est pas juste. Pour moi, c’est carton rouge. Quand un joueur part seul au but et que l’adversaire n’a qu’une intention, celle de l’arrêter, et qu’en plus il le fait de manière agressive, et qu’il est seul face au gardien, même s’il y a un partenaire qui arrive à 10-15 m à côté. C’est carton rouge, il n’y a pas d’autres solutions."

"Mais bon, il ne prend pas ses responsabilités, et on va encore trouver une explication. C’est à chaque fois la même histoire... Si c’est l’inverse et qu’il y a un joueur qui fait ça, il y aurait eu un carton rouge," souligne-t-il.





Le RFC Liège n’a pas été surpris par les Zèbres : "On s’attendait à ce type de match. Charleroi fait ça depuis plusieurs rencontres en Division 1. On n’est pas une équipe de D1, mais on a su rester organisés et les empêcher de développer leur jeu. Ça ne s’est pas joué à grand-chose, encore une fois : des détails, de l’attention, de la concentration jusqu’à la dernière minute. C’est ce qui nous a manqué aujourd’hui pour espérer aller plus loin, décrocher les prolongations et peut-être faire encore mieux."

"On s’est posé la question avant le match : fallait-il aligner la meilleure équipe ? C’était un débat, surtout après les efforts du week-end et avec les matchs qui arrivent. Mais c’était une belle occasion pour tout le monde de se mettre en évidence et de faire parler du club. Si on avait gagné, c’était encore mieux. Les joueurs ont montré à l’entraînement qu’ils étaient prêts, et ils l’ont confirmé pendant le match."

Ce qui est positif, c’est que les remplaçants ont montré de belles choses

Les Sang et Marine n’ont cependant pas eu de chance en ce qui concerne les blessures : "On a eu deux ou trois petites blessures, malheureusement. Mais ce qui est positif, c’est que les remplaçants ont montré de belles choses. Quand on fait des changements, il n’y a pas une grosse différence dans la qualité du jeu. Ce qu’on demande est bien compris par la plupart. Après, il y a toujours ces petits détails, la qualité individuelle de certains joueurs adverses qui peut faire basculer un match. C’est là qu’on voit la différence entre les niveaux auxquels ils évoluent chaque semaine et les nôtres."

Gaëtan Englebert se focalise déjà sur le prochain match : "Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs ici qui doivent avoir pris conscience du niveau qu’on peut atteindre et de ce qu’on veut pour la suite. Ce n’est pas la fin d’une série : la série, c’est le championnat. On a un match difficile samedi. L’Olympic Charleroi, on sait que ce ne sera pas simple. On va essayer de retaper tout le monde au plus vite, demain et après-demain, pour avoir la meilleure équipe possible samedi et aller chercher un bon résultat."

"Les deux blessures concernent les ischios. On répète toujours que jouer sur synthétique n’est sans doute pas la meilleure des choses, mais c’est comme ça. Il y a des joueurs qui ont enchaîné deux ou trois matchs à haute intensité. On n’a pas voulu prendre de risques. Jordan Bustin aurait pu continuer à la mi-temps, mais comme ça tirait un peu, on a préféré changer. Dario Sarmiento, c’était pareil avant le match, on l’a senti un peu juste. Mais ceux qui ont pris leur place ont montré qu’ils avaient un bon niveau. C’est positif pour nous," conclut-il.