📷 Tension avant le derby : les Ultras de Charleroi provoquent le Standard avec un message ironique

Muzamel Rahmat
| Commentaire
📷 Tension avant le derby : les Ultras de Charleroi provoquent le Standard avec un message ironique
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Ce vendredi, le derby wallon entre le Standard et Charleroi s'annonce tendu. Les supporters carolos ont lancé les hostilités...

Ce vendredi, Sclessin sera en ébullition pour le premier derby wallon de la saison. Le Standard reçoit Charleroi dans un match toujours spécial. L’ambiance s’annonce chaude, sur le terrain comme en tribunes.

Le Standard devra faire sans deux joueurs importants. Marlon Fossey est blessé pour six à huit semaines, tandis que Marco Ilaimaharitra, ancien capitaine de Charleroi, s’est blessé la semaine dernière. Il ne pourra pas affronter son ancien club.

Le message est passé

Du côté de Charleroi, certains supporters n’ont pas manqué d’humour. Les Storm Ultras ont publié un message ironique pour "soutenir" leur ancien joueur : "C’est avec une grande tristesse que nous apprenons la blessure de Mratrco IlaimaharitRat... Bon rétablissement. Paix et amour sur lui."



Environ 1 300 supporters carolos sont attendus à Liège. Les autorités ont prévu des mesures de sécurité renforcées pour éviter tout débordement.

Sur le terrain, les joueurs auront à cœur de faire parler le jeu. Un derby wallon est une bataille d’orgueil. Vendredi soir, personne ne voudra rentrer bredouille.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (31/10).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Standard
Marco Ilaimaharitra

Plus de news

Matthieu Epolo serein avant le choc wallon : "Je n'aurai jamais peur de Charleroi" Interview

Matthieu Epolo serein avant le choc wallon : "Je n'aurai jamais peur de Charleroi"

18:40
Année civile terminée pour Marlon Fossey ? Sept absents au Standard contre Charleroi ! Interview

Année civile terminée pour Marlon Fossey ? Sept absents au Standard contre Charleroi !

14:15
L'Inter Milan craque pour un nouveau talent de Jupiler Pro League

L'Inter Milan craque pour un nouveau talent de Jupiler Pro League

19:00
🎥 "C'est bien pour ma carrière" : Yassine Khalifi revient sur le sacre du Maroc U20

🎥 "C'est bien pour ma carrière" : Yassine Khalifi revient sur le sacre du Maroc U20

11:40
Jusqu'à cinq ans de prison : l'avenir de Radja Nainggolan s'assombrit

Jusqu'à cinq ans de prison : l'avenir de Radja Nainggolan s'assombrit

18:20
Le grand retour de Romelu Lukaku se précise : la date serait fixée

Le grand retour de Romelu Lukaku se précise : la date serait fixée

18:00
🎥 Surprise avant le Mondial U17 : voici le message de Romelu Lukaku aux jeunes Diablotins

🎥 Surprise avant le Mondial U17 : voici le message de Romelu Lukaku aux jeunes Diablotins

17:00
Transfert raté ? Un ancien joueur de l'Union en difficulté en Bundesliga

Transfert raté ? Un ancien joueur de l'Union en difficulté en Bundesliga

16:30
Et si Roméo Vermant choisissait un autre pays que la Belgique ?

Et si Roméo Vermant choisissait un autre pays que la Belgique ?

16:00
Après des mois loin des terrains, un Diable rouge prépare son grand retour

Après des mois loin des terrains, un Diable rouge prépare son grand retour

15:30
Le Real Madrid obtient gain de cause face à l'UEFA : un pas de plus vers la Superligue ?

Le Real Madrid obtient gain de cause face à l'UEFA : un pas de plus vers la Superligue ?

15:00
Inquiétude à Marseille : un coéquipier d'Arthur Vermeeren s'effondre en plein match

Inquiétude à Marseille : un coéquipier d'Arthur Vermeeren s'effondre en plein match

14:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/10: Hatenboer

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/10: Hatenboer

13:30
Un changement venu de Belgique pourrait bouleverser la Ligue des champions

Un changement venu de Belgique pourrait bouleverser la Ligue des champions

14:00
3
Déjà au sifflet du choc wallon la saison dernière : l'arbitre de Standard - Charleroi est connu

Déjà au sifflet du choc wallon la saison dernière : l'arbitre de Standard - Charleroi est connu

22:40
1
Anderlecht aurait changé d'avis : un joueur recruté cette année ne ferait plus partie des plans

Anderlecht aurait changé d'avis : un joueur recruté cette année ne ferait plus partie des plans

13:30
1
Gros coup dur pour le KV Malines après le match de Coupe : un cadre sera absent plusieurs semaines

Gros coup dur pour le KV Malines après le match de Coupe : un cadre sera absent plusieurs semaines

13:00
Une catastrophe financière menace plusieurs clubs belges : verdict de DAZN vendredi

Une catastrophe financière menace plusieurs clubs belges : verdict de DAZN vendredi

11:20
Vadis Odjidja explique pourquoi ce club de Pro League n'a pas voulu de lui cet été

Vadis Odjidja explique pourquoi ce club de Pro League n'a pas voulu de lui cet été

12:20
"Il ne faut jamais dire jamais" : Nicky Hayen réagit à la rumeur d'un potentiel départ vers l'étranger

"Il ne faut jamais dire jamais" : Nicky Hayen réagit à la rumeur d'un potentiel départ vers l'étranger

12:00
"On a pris ce match sérieusement" : les mots de Louis Patris après la qualification de l'Union SG en Coupe

"On a pris ce match sérieusement" : les mots de Louis Patris après la qualification de l'Union SG en Coupe

11:00
"Il a plombé le LOSC" : Arnaud Bodart sous le feu des critiques, son entraîneur prend sa défense

"Il a plombé le LOSC" : Arnaud Bodart sous le feu des critiques, son entraîneur prend sa défense

10:30
Enfin le grand retour tant attendu pour Paul Pogba ce week-end ? Sébastien Pocognoli est clair

Enfin le grand retour tant attendu pour Paul Pogba ce week-end ? Sébastien Pocognoli est clair

10:00
"Je vis un rêve" : Dodi Lukebakio sous le charme de José Mourinho

"Je vis un rêve" : Dodi Lukebakio sous le charme de José Mourinho

09:30
Du manque de fun dans le football d'aujourd'hui ? Le message d'Eden Hazard à la nouvelle génération

Du manque de fun dans le football d'aujourd'hui ? Le message d'Eden Hazard à la nouvelle génération

09:00
Une décision inévitable ? L'autre choc wallon du weekend se tiendra à huis clos

Une décision inévitable ? L'autre choc wallon du weekend se tiendra à huis clos

29/10
🎥 Dodi Lukebakio impressionne au Portugal : buteur et élu homme du match

🎥 Dodi Lukebakio impressionne au Portugal : buteur et élu homme du match

08:30
"C'était un vrai match de battants" : Vincent Kompany aux anges après la victoire du Bayern à Cologne

"C'était un vrai match de battants" : Vincent Kompany aux anges après la victoire du Bayern à Cologne

08:00
"Ils me trouvaient trop gros" : Ismaël Saibari revient sur son écartement d'Anderlecht

"Ils me trouvaient trop gros" : Ismaël Saibari revient sur son écartement d'Anderlecht

07:40
"Le championnat belge, ils s'en foutent" : Georges-Louis Bouchez règle ses comptes avec le Club de Bruges

"Le championnat belge, ils s'en foutent" : Georges-Louis Bouchez règle ses comptes avec le Club de Bruges

07:00
Nicky Hayen est catégorique : "Nous avons évidemment cette ambition"

Nicky Hayen est catégorique : "Nous avons évidemment cette ambition"

07:20
"Je n'ai jamais pensé arrêter" : un ancien d'Anderlecht retrouve le chemin des filets après deux ans sans club

"Je n'ai jamais pensé arrêter" : un ancien d'Anderlecht retrouve le chemin des filets après deux ans sans club

06:30
Un record absolu mais aussi une vive polémique : soirée agitée pour Vincent Kompany et le Bayern Munich

Un record absolu mais aussi une vive polémique : soirée agitée pour Vincent Kompany et le Bayern Munich

23:00
La faute est partagée : pourquoi Timothé Nkada peine autant à ouvrir son compteur avec le Standard Analyse

La faute est partagée : pourquoi Timothé Nkada peine autant à ouvrir son compteur avec le Standard

20:40
La mésentente fatale avec Nathan Ngoy : Arnaud Bodart sous le feu des critiques pour son retour avec Lille

La mésentente fatale avec Nathan Ngoy : Arnaud Bodart sous le feu des critiques pour son retour avec Lille

20:20
Tubize-Braine résiste une mi-temps à l'Union, la RAAL au forceps : le résumé de la soirée

Tubize-Braine résiste une mi-temps à l'Union, la RAAL au forceps : le résumé de la soirée

22:26

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 31/10 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 02/11 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 02/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved