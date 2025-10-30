📷 Tension avant le derby : les Ultras de Charleroi provoquent le Standard avec un message ironique

Ce vendredi, le derby wallon entre le Standard et Charleroi s'annonce tendu. Les supporters carolos ont lancé les hostilités...

Ce vendredi, Sclessin sera en ébullition pour le premier derby wallon de la saison. Le Standard reçoit Charleroi dans un match toujours spécial. L’ambiance s’annonce chaude, sur le terrain comme en tribunes.

Le Standard devra faire sans deux joueurs importants. Marlon Fossey est blessé pour six à huit semaines, tandis que Marco Ilaimaharitra, ancien capitaine de Charleroi, s’est blessé la semaine dernière. Il ne pourra pas affronter son ancien club.

Le message est passé

Du côté de Charleroi, certains supporters n’ont pas manqué d’humour. Les Storm Ultras ont publié un message ironique pour "soutenir" leur ancien joueur : "C’est avec une grande tristesse que nous apprenons la blessure de Mratrco IlaimaharitRat... Bon rétablissement. Paix et amour sur lui."







Environ 1 300 supporters carolos sont attendus à Liège. Les autorités ont prévu des mesures de sécurité renforcées pour éviter tout débordement.

Sur le terrain, les joueurs auront à cœur de faire parler le jeu. Un derby wallon est une bataille d’orgueil. Vendredi soir, personne ne voudra rentrer bredouille.