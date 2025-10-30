Gros coup dur pour le KV Malines après le match de Coupe : un cadre sera absent plusieurs semaines

Gros coup dur pour le KV Malines après le match de Coupe : un cadre sera absent plusieurs semaines
Photo: © photonews

Lors du match entre le KV Malines et le Lierse, Mory Konaté a dû quitter le terrain à la mi-temps. Officiellement, il s'agissait d'un changement tactique, mais il s'est avéré qu'il y avait plus que cela.

À la fin de la première mi-temps, le milieu de terrain guinéen s’est blessé. Mory Konaté, désormais également utilisé comme défenseur central, a immédiatement senti que quelque chose n’allait pas.

Sa mâchoire et son orbite étaient visiblement enflées après un duel violent. Il était clair qu’il ne sortirait pas indemne de la rencontre.

Des examens réalisés plus tard ont confirmé le diagnostic : une fracture de la pommette. Cela signifie plusieurs semaines de rééducation et de repos pour le joueur.

Un retour seulement après la trêve internationale

Mory Konaté devrait probablement revenir après la trêve internationale de la mi-novembre, avec un possible retour à la compétition le 23 novembre à Genk. Il manquera donc les matchs contre Anderlecht (1er novembre) et l’Union Saint-Gilloise (9 novembre).

C’est un coup dur pour Mory Konaté comme pour le KV Malines. Le milieu de terrain s’était affirmé ces derniers mois comme un élément essentiel, tant dans la construction du jeu que dans l’organisation défensive. Sa puissance physique et son engagement manqueront certainement à l’équipe lors des prochaines rencontres.

