Un ancien espoir du Standard relance sa carrière aux Pays-Bas

Muzamel Rahmat
| Commentaire
L'ancien espoir du Standard de Liège, Jérôme Déom, a trouvé un nouveau point de chute aux Pays-Bas. Une équipe de deuxième division l'a recruté.

Après plusieurs mois d’incertitude, Jérôme Déom a trouvé le bon projet pour repartir de l’avant. L’ancien espoir du Standard de Liège, aujourd’hui âgé de 26 ans, veut relancer sa carrière dans un environnement plus calme, loin de la pression.

Nouveau club, à côté de la Belgique

Formé à Sclessin, Déom s’est fait connaître à Maastricht avant de passer par Eupen. Ces dernières semaines, il s’entraînait avec le club néerlandais de Roda JC, dans l’attente d’une décision.

Le milieu de terrain a convaincu le staff technique par sa régularité et son envie. Les dirigeants n’ont pas hésité à lui proposer un contrat de deux saisons, assorti d’une option pour une année supplémentaire.

C’est en deuxième division néerlandaise que l’ancien Liégeois posera ses valises, sous les ordres de Kevin Van Dessel, un autre Belge.

Loin des projecteurs de la Pro League, Déom entame un nouveau chapitre. Il sait qu’il doit prouver, mais cette fois, avec moins de pression.

