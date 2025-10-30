Un changement venu de Belgique pourrait bouleverser la Ligue des champions

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La Ligue des champions pourrait changer de partenaire. Le brasseur belge AB InBev serait prêt à offrir une somme record.

Après plus de trente ans d’union entre la Ligue des champions et Heineken, une page pourrait se tourner. La marque de bière verrait son partenariat prendre fin. Selon The Athletic, un autre géant du secteur serait prêt à prendre la relève.

AB InBev viserait haut. Le groupe belge serait prêt à offrir près de 200 millions d’euros par an pour devenir l'un des sponsors principaux de la compétition. C’est bien plus que les 120 millions déboursés chaque année par Heineken.

Les discussions seraient bien avancées entre AB InBev et UC3, la société commune entre l’UEFA et les grands clubs européens. Les deux parties négocieraient en exclusivité.

Le contrat d'Heineken se termine en 2027, mais AB InBev souhaiterait obtenir un accord de six ans à partir de cette date.





Heineken quitterait la scène après trois décennies de présence. Et la Ligue des champions s’apprêterait à accueillir une nouvelle bière, belge cette fois.