Vadis Odjidja explique pourquoi ce club de Pro League n'a pas voulu de lui cet été

Après une année de pause, Vadis Odjidja a repris le football, étonnamment avec le club d'Eendracht Aalst Lede, en troisième division amateur. Zulte Waregem l'a jugé trop cher, même si l'argent n'a jamais été évoqué.

Vadis Odjidja-Ofoe avait mis un terme à sa carrière pendant un an, même s’il s’agissait finalement d’une longue pause. Après son aventure au Hajduk Split, il a fallu attendre un an avant qu’il ne retrouve un club cet été.

Il a rejoint Eendracht Aalst Lede, où il évolue désormais chaque semaine. Le club, qui joue en troisième division amateur, a affronté le Club de Bruges en Coupe cette semaine (6-1).

Zulte Waregem a jugé Vadis Odjidja trop cher.

Il reste néanmoins surprenant de le voir signer dans un club de troisième division amateur. Odjidja avait cherché d’autres options, plus proches de chez lui, mais sans succès. "Oui. Mais passer deux heures dans la voiture chaque matin pour traverser Anvers, puis encore deux heures au retour, c’est la même chose que d’être à l’étranger."

"Il y avait donc peu d’options. J’ai eu quelques discussions, mais Deinze était déjà en difficulté. Et Zulte Waregem a dit que j’étais trop cher, alors qu’on n’avait même jamais vraiment parlé d’argent", a expliqué le milieu de terrain au Nieuwsblad.

Finalement, c’est donc un club évoluant cinq divisions plus bas qui l’a accueilli, ce qui ne dérange pas Odjidja. Le week-end dernier, il était encore à l’origine de l’unique but lors d’une victoire 0-1.