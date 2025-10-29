Tubize-Braine résiste une mi-temps à l'Union, la RAAL au forceps : le résumé de la soirée

Tubize-Braine résiste une mi-temps à l'Union, la RAAL au forceps : le résumé de la soirée
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'entrée en lice des clubs de D1A s'est poursuivie ce soir avec six matchs de Coupe de Belgique au programme. Petit tour d'horizon des résultats.

Tenant du titre, le Club de Bruges n'a pas eu à forcer son talent face à l'Eendracht Alost, dans une rencontre marquée par la blessure dès l'échauffement de Vadis Odjidja, qui se préparait à défier son ancienne équipe. Malgré un onze largement remanié, les Blauw en Zwart ont très rapidement pris les commandes. Brandon Mechele et Sandre Campbell ont plié le match avant même la fin du premier quart d'heure.

Alost a ensuite inscrit deux buts contre son camp. La réduction du score pour l'honneur en deuxième mi-temps n'a que modérément fait paniquer le Jan Breydelstadion : le Club de Bruges s'impose finalement 6-1.

L'Union Saint-Gilloise a eu plus difficile du côté de Tubize-Braine. Là aussi, David Hubert a beaucoup fait tourner son effectif. Sous une pluie battante, les Saint-Gillois ont pris l'initiative mais se sont heurtés à un gardien en pleine forme, 0-0 à la pause. Comme en championnat face à Saint-Trond, c'est un doublé de Kevin Rodriguez en deuxième mi-temps qui a mené l'Union vers la victoire. Réduit à dix, Tubize-Braine a même concédé un dernier but dans le temps additionnel (0-3, score final).

La RAAL a eu chaud

De son côté, Eupen aura résisté moins longtemps au Bosuil, face à ce qui ressemblait à une équipe type de l'Antwerp. Le score était déjà de 3-0 à la demi-heure grâce à un doublé de Vincent Janssen et un but de Youssef Hamdaoui. La réduction du score d'Oriol Busquets pour les Pandas n'y changera rien : les Anverois retrouvent enfin le sourire après des dernières rencontres bien moroses.

Genk comptait aussi sur la Coupe pour se refaire une santé. Thorsten Fink a là aussi aligné bon nombre de ses titulaires contre le RWDM. Et pourtant, il a fallu patienter : toujours 0-0 à l'heure de jeu. Mais l'ouverture du score de Daan Heymans a tout changé. Dans la foulée, Bryan Heynen a fait le break, Heymans s'est ensuite offert un doublé. 

Quant à la RAAL, la soirée s'est révélée piégeuse du côté de Heist, pensionnaire de D2 amateur. Frédéric Taquin a pas mal modifié son équipe et cela s'est vu. Il a fallu un penalty de Maxime Pau pour permettre aux Loups de prendre l'avantage. Mais en deuxième mi-temps, Heist a égalisé. Ce n'est qu'à quelques secondes de la fin du temps réglementaire que La Louvière a évité les prolongations, en s'imposant 1-2 grâce à un but salvateur de Nolan Gillot. Enfin, mentionnons également la victoire 1-4 de Zulte Waregem à Bilzen.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Antwerp
FC Bruges

Plus de news

Une grande réforme de la VAR en préparation ?

Une grande réforme de la VAR en préparation ?

19:00
Un record absolu mais aussi une vive polémique : soirée agitée pour Vincent Kompany et le Bayern Munich

Un record absolu mais aussi une vive polémique : soirée agitée pour Vincent Kompany et le Bayern Munich

23:00
Déjà au sifflet du choc wallon la saison dernière : l'arbitre de Standard - Charleroi est connu

Déjà au sifflet du choc wallon la saison dernière : l'arbitre de Standard - Charleroi est connu

22:40
Le Club de Bruges a-t-il une chance ? Un forfait de taille au FC Barcelone

Le Club de Bruges a-t-il une chance ? Un forfait de taille au FC Barcelone

21:20
Felice Mazzu peut-il remettre Louvain sur les rails ? Steven Defour est catégorique

Felice Mazzu peut-il remettre Louvain sur les rails ? Steven Defour est catégorique

21:40
🎥 Tout bonnement inarrêtable : Jérémy Doku relance Manchester City...et remercie Burgess

🎥 Tout bonnement inarrêtable : Jérémy Doku relance Manchester City...et remercie Burgess

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/10: Meslier

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/10: Meslier

19:40
Il fallait y penser : comment la mère d'un joueur de Ninove a évité le fiasco des maillots contre Anderlecht

Il fallait y penser : comment la mère d'un joueur de Ninove a évité le fiasco des maillots contre Anderlecht

21:00
Nicky Hayen suivi à l'étranger... et son remplaçant déjà tout trouvé au Club de Bruges ?

Nicky Hayen suivi à l'étranger... et son remplaçant déjà tout trouvé au Club de Bruges ?

17:30
1
La faute est partagée : pourquoi Timothé Nkada peine autant à ouvrir son compteur avec le Standard Analyse

La faute est partagée : pourquoi Timothé Nkada peine autant à ouvrir son compteur avec le Standard

20:40
La mésentente fatale avec Nathan Ngoy : Arnaud Bodart sous le feu des critiques pour son retour avec Lille

La mésentente fatale avec Nathan Ngoy : Arnaud Bodart sous le feu des critiques pour son retour avec Lille

20:20
Plus concrets que le Standard ? Anderlecht et le Club de Bruges se penchent sur un gardien de Premier League

Plus concrets que le Standard ? Anderlecht et le Club de Bruges se penchent sur un gardien de Premier League

19:40
1
"C'est là que notre relation a un peu cassé" : un ancien joueur de Besnik Hasi à cœur ouvert

"C'est là que notre relation a un peu cassé" : un ancien joueur de Besnik Hasi à cœur ouvert

20:00
"Nous devons nous regarder dans le miroir" : Mario Stroeykens lucide après la victoire d'Anderlecht

"Nous devons nous regarder dans le miroir" : Mario Stroeykens lucide après la victoire d'Anderlecht

19:20
"Pourquoi pas créer l'exploit" : la Royale Union Tubize-Braine espère bien éliminer l'Union Saint-Gilloise

"Pourquoi pas créer l'exploit" : la Royale Union Tubize-Braine espère bien éliminer l'Union Saint-Gilloise

10:00
Le KVK Ninove et son président ont conquis les cœurs : "Les fans d'Anderlecht scandaient Ninove !"

Le KVK Ninove et son président ont conquis les cœurs : "Les fans d'Anderlecht scandaient Ninove !"

18:00
"C'est pourquoi c'est notre objectif" : voici une déclaration qui devrait ravir Vincent Kompany

"C'est pourquoi c'est notre objectif" : voici une déclaration qui devrait ravir Vincent Kompany

18:40
Une décision inévitable ? L'autre choc wallon du weekend se tiendra à huis clos

Une décision inévitable ? L'autre choc wallon du weekend se tiendra à huis clos

18:20
"Le plus grand joueur de l'histoire de Chelsea" : Eden Hazard encensé par une légende des Blues

"Le plus grand joueur de l'histoire de Chelsea" : Eden Hazard encensé par une légende des Blues

17:00
🎥 Les champions du monde Ali Maamar et Anas Tajaouart salués comme il se doit au Lotto Park

🎥 Les champions du monde Ali Maamar et Anas Tajaouart salués comme il se doit au Lotto Park

16:00
"C'est sa décision" : Vincent Kompany prévient Manuel Neuer

"C'est sa décision" : Vincent Kompany prévient Manuel Neuer

16:30
"Si c'est l'inverse, il y aurait eu carton rouge pour le RFC Liège" : Gaëtan Englebert critique l'arbitrage Interview

"Si c'est l'inverse, il y aurait eu carton rouge pour le RFC Liège" : Gaëtan Englebert critique l'arbitrage

15:00
Encore des blessures au Standard : un jeune talent des Rouches pourrait recevoir sa chance

Encore des blessures au Standard : un jeune talent des Rouches pourrait recevoir sa chance

14:40
Eden Hazard reçoit une récompense tout simplement exceptionnelle

Eden Hazard reçoit une récompense tout simplement exceptionnelle

15:30
Gros coup dur pour le Standard : trois joueurs passent à l'infirmerie juste avant le choc wallon

Gros coup dur pour le Standard : trois joueurs passent à l'infirmerie juste avant le choc wallon

14:00
"Charleroi n'était pas plus fort" : Kylian Hazard analyse la défaite du RFC Liège face à Charleroi Interview

"Charleroi n'était pas plus fort" : Kylian Hazard analyse la défaite du RFC Liège face à Charleroi

13:30
2
Naples annonce une bonne nouvelle concernant Kevin De Bruyne

Naples annonce une bonne nouvelle concernant Kevin De Bruyne

14:20
"Techniquement, ils sont au-dessus" : Alexis André Jr. réagit à la défaite du RFC Liège face à Charleroi Interview

"Techniquement, ils sont au-dessus" : Alexis André Jr. réagit à la défaite du RFC Liège face à Charleroi

13:00
Besnik Hasi très critique envers Luis Vázquez : "Chaque balle facile devient difficile pour lui"

Besnik Hasi très critique envers Luis Vázquez : "Chaque balle facile devient difficile pour lui"

12:40
1
L'entraîneur du SK Beveren est catégorique après le penalty accordé au Standard en fin de match

L'entraîneur du SK Beveren est catégorique après le penalty accordé au Standard en fin de match

12:00
Le RWDM a-t-il une chance face au KRC Genk ? Voici la réponse de son entraîneur, Frédéric Frans

Le RWDM a-t-il une chance face au KRC Genk ? Voici la réponse de son entraîneur, Frédéric Frans

12:20
Un Brugeois suivi de près par un cador de Premier League : le Club pourrait toucher un beau pactole

Un Brugeois suivi de près par un cador de Premier League : le Club pourrait toucher un beau pactole

28/10
Derrière le masque de ce rappeur belge très connu se cache...un ancien jeune d'Anderlecht et du Standard

Derrière le masque de ce rappeur belge très connu se cache...un ancien jeune d'Anderlecht et du Standard

11:40
Antonio Conte, furieux après les critiques visant Kevin De Bruyne : "On devrait apprendre à se taire plus"

Antonio Conte, furieux après les critiques visant Kevin De Bruyne : "On devrait apprendre à se taire plus"

11:20
"Je comprends la frustration des supporters" : Besnik Hasi répond aux fans d'Anderlecht

"Je comprends la frustration des supporters" : Besnik Hasi répond aux fans d'Anderlecht

10:30
"J'aimerais être lui" : Vincent Kompany une nouvelle fois loué, cette fois par un entraîneur

"J'aimerais être lui" : Vincent Kompany une nouvelle fois loué, cette fois par un entraîneur

11:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved