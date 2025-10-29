Tubize-Braine résiste une mi-temps à l'Union, la RAAL au forceps : le résumé de la soirée

L'entrée en lice des clubs de D1A s'est poursuivie ce soir avec six matchs de Coupe de Belgique au programme. Petit tour d'horizon des résultats.

Tenant du titre, le Club de Bruges n'a pas eu à forcer son talent face à l'Eendracht Alost, dans une rencontre marquée par la blessure dès l'échauffement de Vadis Odjidja, qui se préparait à défier son ancienne équipe. Malgré un onze largement remanié, les Blauw en Zwart ont très rapidement pris les commandes. Brandon Mechele et Sandre Campbell ont plié le match avant même la fin du premier quart d'heure.

Alost a ensuite inscrit deux buts contre son camp. La réduction du score pour l'honneur en deuxième mi-temps n'a que modérément fait paniquer le Jan Breydelstadion : le Club de Bruges s'impose finalement 6-1.

L'Union Saint-Gilloise a eu plus difficile du côté de Tubize-Braine. Là aussi, David Hubert a beaucoup fait tourner son effectif. Sous une pluie battante, les Saint-Gillois ont pris l'initiative mais se sont heurtés à un gardien en pleine forme, 0-0 à la pause. Comme en championnat face à Saint-Trond, c'est un doublé de Kevin Rodriguez en deuxième mi-temps qui a mené l'Union vers la victoire. Réduit à dix, Tubize-Braine a même concédé un dernier but dans le temps additionnel (0-3, score final).

La RAAL a eu chaud

De son côté, Eupen aura résisté moins longtemps au Bosuil, face à ce qui ressemblait à une équipe type de l'Antwerp. Le score était déjà de 3-0 à la demi-heure grâce à un doublé de Vincent Janssen et un but de Youssef Hamdaoui. La réduction du score d'Oriol Busquets pour les Pandas n'y changera rien : les Anverois retrouvent enfin le sourire après des dernières rencontres bien moroses.

Genk comptait aussi sur la Coupe pour se refaire une santé. Thorsten Fink a là aussi aligné bon nombre de ses titulaires contre le RWDM. Et pourtant, il a fallu patienter : toujours 0-0 à l'heure de jeu. Mais l'ouverture du score de Daan Heymans a tout changé. Dans la foulée, Bryan Heynen a fait le break, Heymans s'est ensuite offert un doublé.

Quant à la RAAL, la soirée s'est révélée piégeuse du côté de Heist, pensionnaire de D2 amateur. Frédéric Taquin a pas mal modifié son équipe et cela s'est vu. Il a fallu un penalty de Maxime Pau pour permettre aux Loups de prendre l'avantage. Mais en deuxième mi-temps, Heist a égalisé. Ce n'est qu'à quelques secondes de la fin du temps réglementaire que La Louvière a évité les prolongations, en s'imposant 1-2 grâce à un but salvateur de Nolan Gillot. Enfin, mentionnons également la victoire 1-4 de Zulte Waregem à Bilzen.