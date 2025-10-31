Coupe de Belgique : du lourd pour Anderlecht, le Standard, l'Union et Bruges mieux servis

Coupe de Belgique : du lourd pour Anderlecht, le Standard, l'Union et Bruges mieux servis
Le tirage des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique a livré de belles affiches, dont un Genk-Anderlecht et un duel prometteur entre Louvain et le Club de Bruges.

Le suspense est terminé. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique a eu lieu ce jeudi soir, peu après les derniers matchs, à la Planet Group Arena, le stade de La Gantoise.

Sur les seize équipes en lice, quinze viennent de Pro League. Autant dire que le spectacle sera au rendez-vous début décembre. Le duel entre le Racing Genk et Anderlecht s’annonce comme l’un des grands moments de ce tour.

Le tirage au sort

Autre affiche de poids : le déplacement du Club de Bruges à Louvain pour défier l’OHL de Felice Mazzu, tout juste arrivé sur le banc. L’Union Saint-Gilloise accueillera Zulte Waregem, l'Antwerp croisera la route de Saint-Trond.

Les supporters gantois auront droit à un déplacement délicat au Cercle de Bruges, tandis que le Standard se rendra à Dender, dernier du championnat. Le Beerschot, dernier représentant de D1B, affrontera la RAAL La Louvière. Charleroi recevra à domicile Malines.

Les huitièmes de finale, programmés du 2 au 4 décembre, offriront plusieurs duels intéressants entre clubs de Pro League et outsiders encore en lice en Croky Cup.

14:00
11:20
07:00
06:20
07:20
21:40
20:40
06:40
21:40
23:37
18:40
17:30
23:05
22:43
14:15
21:20
21:00
22:21
22:04
19:00
11:40
20:23
20:00
19:30
18:20
16:00
18:00
13:30
17:00
16:30
12:20
15:30
13:00
15:00
29/10
29/10

