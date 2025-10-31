"Il sera absent pendant quelques semaines" : encore un titulaire sur la touche à Anderlecht

César Huerta revenait dans le parcours à Anderlecht. Mais voici le Mexicain à nouveau envoyé à l'infirmerie.

César Huerta ne vit pas un début de saison facile à Anderlecht. Uniquement décisif contre Dender, il n'est pas soumis à une concurrence très intense sur le flanc droit mais ne parvient pas à pleinement convaincre, plus à l'aise lorsqu'il est aligné à gauche.

Depuis le début du mois d'octobre, Huerta était écarté des terrains suite à une blessure à l'ischio, il avait ainsi manqué les deux dernières rencontres de championnat à Saint-Trond et à Charleroi.

Mercredi, il a effectué son retour contre Ninove et a même marqué. Mais il a été remplacé au repos. Il ne s'agit pas d'un choix de Besnik Hasi. L'entraîneur du Sporting a confirmé après la rencontre que c'est cette fois une blessure au bassin qui est en cause.

Ilay Camara devrait être confirmé à droite

"Nous avons passé un examen de contrôle, et il semble qu'il sera absent pendant quelques semaines", a expliqué Hasi en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Un coup dur de plus pour Anderlecht, qui devra à nouveau composer sans son ailier mexicain, à commencer par ce weekend face à Malines, devenu un concurrent direct au classement vu le bon début de saison du KV, actuellement troisième, avec un point d'avance sur les Mauves.