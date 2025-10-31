L'approche particulière de Rik De Mil pour le choc wallon : "Dès qu'on arrivera au stade..."

Charleroi se déplace au Standard ce soir. Rik De Mil veut transmettre un maximum de calme à ses joueurs.

Pour ce choc wallon toujours aussi attendu à Sclessin mais aussi dans le Pays Noir, Rik De Mil dispose d'un groupe presque au complet (seul Massamba est blessé, tandis que la non-séléction d'Isaac Mbenza est un choix). Son équipe a également retrouvé le chemin de la victoire contre Anderlecht et au RFC Liège.

Voici les 23 joueurs convoqués par Rik De Mil pour le déplacement à Liège. 👀🦓



🏥 : Sow

Choix : Mbenza

U23 : Asante, Closset, Kera, Stanic, Chikovani#STACHA #NapoleonScore ⚫️⚪️ pic.twitter.com/iDwrEsUmpv — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) October 30, 2025

De quoi préparer ce choc de manière plus sereine qu'après quatre défaites consécutives comme cela aurait été le cas il y a une semaine : "Pour le club, pour les supporters mais aussi pour nous comme groupe. On est conscients que c’est un match particulier, on a fait de belles prestations contre Anderlecht et Liège donc on doit continuer en gardant cet état d’esprit. Ce sont trois points importants", explique Rik De Mil en conférence de presse.

Ne pas verser dans l'émotion

Là où certains auraient survolté leurs joueurs avant un tel match, l'entraîneur carolo adopte une approche différente : "En tant que coach, je dois rester calme et pas donner trop de messages différents. Les messages viennent déjà de nos supporters, des personnes qui travaillent au club, de la presse", explique-t-il, cité par la RTBF.





"C’est mon boulot de garder les joueurs calmes et qu’ils soient aussi concentrés que pour les autres matches. Dès qu’on arrivera au stade, on sentira que l’ambiance est différente, donc c’est à moi de trouver l’équilibre avec mes joueurs", poursuit-il.

Rik De Mil veut voir son groupe pouvoir se concentrer sur ce qu'il a à faire sur le terrain : "Heureusement, on a déjà joué un match européen et à Hammarby, l’ambiance était très chaude. On a pris cette expérience, surtout les jeunes, pour mieux gérer l’ambiance de demain. C’est particulier à Sclessin, on doit y être préparés". Les Zèbres avaient réussi à ramener un partage de Suède. Parviendront-ils à faire de même ce soir ?