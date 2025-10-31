Le contrat de certains joueurs du Standard interroge : "J'ai découvert des clauses bizarres"

Le contrat de certains joueurs du Standard interroge : "J'ai découvert des clauses bizarres"
Photo: © photonews

Pierre François a fait son grand retour au Standard cet été. Le nouveau directeur général doit tout de même composer avec certains contrats négociés précédemment.

Pierre François en est à son deuxième passage au Standard. Le premier, marqué par l'euphorie des deux titres, lui avait énormément appris. Désormais, c'est à lui de faire profiter le club de son expérience.

Comme il l'explique à la RTBF, Lucien D'Onofrio lui a été d'une grande aide lors de sa première expérience : "Vous savez, moi j'étais juriste et mes 6 premiers mois ici, je n’ai fait qu’observer et écouter : j’ai beaucoup appris en voyant comment il dialoguait avec les joueurs. Aujourd’hui, je sais le faire et je l'ai appris de lui".

Des contrats qui font tiquer la direction

Le directeur général est désormais l'une des chevilles ouvrières du club. Et il y a fort à faire pour assurer la transition avec l'ère 777 Partners. Tout cela ne s'effectue pas sans surprises, notamment au niveau des contrats.

"Quand je suis revenu au Standard, cet été, j’ai découvert des clauses bizarres dans certains contrats de joueurs encore en cours. Notamment des primes de clean-sheet… pour des joueurs de champ", s'étonne-t-il.

"C’est le genre de clause qui, selon moi, contrarie l'esprit d'équipe. On est bien obligé de respecter les contrats en cours, mais tant que Marc Wilmots et moi, on sera ici, on ne signera plus de clauses pareilles", grimace Pierre François.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Charleroi
Standard

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 20:45 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 02/11 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 02/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
