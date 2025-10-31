Le Standard persiste : "Marc Wilmots a juste dit tout haut ce que tout le monde pensait"

La sortie de Marc Wilmots sur l'arbitrage de Lothar D'Hondt à l'occasion du match arrêté contre l'Antwerp a fait couler beaucoup d'encre. Pierre François dédramatise.

Lors de la rencontre arrêtée contre l'Antwerp, Marc Wilmots avait explosé, estimant que la mauvaise gestion de Lothar D'Hondt avait énérvé tout le monde et indirectement conduit aux jets de gobelets. "Ce carton pour Rafiki… Pourquoi aller si près des supporters ? Pour recevoir un gobelet sur la tête ? Et ensuite, tu interromps un match entier pour un seul gobelet ? Un peu de réflexion, s’il vous plaît, après 90 minutes de football… Je suis surtout déçu pour le football belge. Les arbitres font vraiment n’importe quoi. C'est à chaque fois deux poids deux mesures", avait-il déploré.

Interrogé par la RTBF sur cet épisode, le directeur général du Standard Pierre François comprend le fond du discours de son directeur sportif : "Vous savez, Marc Wilmots a simplement dit, de manière un peu excessive peut-être, ce que beaucoup de gens pensaient à ce moment-là".

Le Standard restait sur plusieurs matchs frustrants

Il tient à remettre la situation dans son contexte : "C’est une accumulation sur plusieurs semaines qui nous a un petit titillés. Le Département Arbitrage a lui-même reconnu l’erreur du VAR lors du Clasico à Anderlecht. Puis il y a eu l’Antwerp".

"Chacun a le droit de faire une mauvaise prestation… mais il faut de la continuité et de la cohérence dans les décisions du VAR d’un match à l’autre. Arbitrer est un métier difficile, mais au-delà de la connaissance des règles du jeu, il faut un management du match", poursuit Pierre François.





Le Standard ne veut pas jouer au caliméro pour autant : "Les acteurs d’un match, ce sont les joueurs : pas les arbitres. Certains le font très bien, d’autres moins bien. Mais quand c’est bon, on le dit aussi : j’ai envoyé un message à Jonathan Lardot pour féliciter l’arbitre Nathan Verbomen pour son match à Gand… où nous, Standard, sommes passés totalement à côté".