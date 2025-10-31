"Les critiques à mon égard sont justifiées" : le mea culpa de Besnik Hasi envers les supporters d'Anderlecht

Besnik Hasi, est sous le feu des critiques après les dernières sorties de son équipe. Malgré la victoire en coupe contre Ninove, les performances restent insuffisantes, et les supporters l'ont fait savoir bruyamment.

Le concert de sifflets à l'issue du match contre Ninove l'a clairement fait comprendre : gagner contre une équipe de D1 amateur est loin d'être suffisant pour faire remonter la cote de Besnik Hasi et de toute l'équipe dans l'estime des supporters.

L'entraîneur Besnik Hasi est personnellement pris pour cible. Les 'Hasi buiten' sont clairement perceptibles : "Je les comprends parfaitement", a-t-il répondu ce midi lors de sa conférence de presse.

Hasi veut tirer plus de son groupe

"Les critiques à mon égard sont justifiées. Je trouve que nous avons joué quelques mauvaises mi-temps. Le Club de Bruges a joué le même genre de match que nous à OHL, mais eux, ils parviennent à garder leur avantage", poursuit le Kosovar.

"Contre Saint-Trond, c'était pareil pour nous. Nous perdons une telle avance parce que nous sommes jeunes et que nous manquons de l'expérience nécessaire pour gérer cela. Nous sommes obligés, de par notre statut, de viser plus haut", explique Hasi.





L'entraîneur d'Anderlecht n'oublie pas de se regarder dans le miroir : "C'est ce que je me reproche : je dois tirer plus de ce groupe. Et cela ne concerne pas les qualités. Mon travail est de tirer plus de ce groupe". Une remise en question qui ne devra pas se limiter qu'aux mots contre Malines, troisième avec un point d'avance sur les Mauves.