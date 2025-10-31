Un nom sur toutes les lèvres, et bientôt sur le terrain avec la RAAL ? "Des paramètres personnels à analyser"

Monté au jeu en Coupe de Belgique sur le terrain de Heist, Alexis Beka Beka n'est pas encore prêt à commencer une rencontre de Jupiler Pro League avec la RAAL La Louvière. Le milieu de terrain de 24 ans se rapproche toutefois de son objectif.

Il y avait une grosse surprise sur la feuille de match de la rencontre entre Heist et la RAAL La Louvière, en 1/16e de finale de Coupe de Belgique, cette semaine.

Pour la première fois depuis la cinquième journée, Alexis Beka Beka était de la partie, sur le banc. Mieux encore, le milieu de terrain de 24 ans est monté au jeu pour le dernier quart d'heure de la rencontre, jouant ainsi ses 15 premières minutes avec les Loups.

Alexis Beka Beka se rapproche, à la RAAL

Une véritable surprise, puisque Frédéric Taquin ne cessait de répéter lors de ses conférences de presse que l'ancien de Caen, acheté 12 millions d'euros par l'OGC Nice en 2022, est un joueur techniquement au-dessus de la moyenne, mais à qui il reste encore beaucoup de travail physique à accomplir, après une longue pause, pour se mettre au niveau de la Jupiler Pro League et de son promu francophone.

"C'est inespéré, cela n'aurait pas dû arriver si tôt", soulignait d'ailleurs le T1 des Loups après la qualification. Sa présence en semaine ne veut toutefois pas dire qu'Alexis Beka Beka pourra enchaîner et qu'il sera déjà systématiquement dans le groupe en championnat.

Je dois encore analyser certains paramètres personnels, entre lui et moi"

"Je veux réanalyser les images et certains paramètres qu'il doit maîtriser. Des paramètres personnels, entre lui et moi. S'ils sont bons, j'envisagerai d'augmenter son temps de jeu. J'espère qu'il va doucement montrer le bout de son nez."

"C'est un joueur techniquement supérieur, capable de faire la différence avec une passe ou un tir. Quand dans un match, tu es dans le dur, il est intéressant pour amener un peu de magie", a déclaré Frédéric Taquin en conférence de presse avant la réception du Cercle de Bruges, selon les propos repris par nos confrères de la Dernière Heure.