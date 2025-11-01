Adriano Bertaccini fait son mea culpa : "J'irai m'excuser dans le vestiaire auprès de toute l'équipe"

Adriano Bertaccini a débloqué la situation en faveur d'Anderlecht, et a de manière générale livré un bon match. Il n'était donc pas content de sa sortie, mais s'est rapidement excusé de son attitude.

Adriano Bertaccini avait le sourire après le match contre Malines : si les Mauves ont pris les trois points, c'est en bonne partie grâce à son but rapide et plutôt joli, plein de cette spontanéité qui caractérise l'attaquant. "C'était très important aujourd'hui, on affrontait une équipe classée au-dessus de nous et on était donc obligés de gagner", estimait-il au micro de DAZN.

Le sourire, Bertaccini ne l'avait cependant pas au moment de sortir, juste avant l'heure de jeu. Remplacé par Mario Stroeykens, il n'a pas salué son coach et a montré son mécontentement. Ne comptez pas sur lui pour fuir ses responsabilités.

Bertaccini va-t-il être sanctionné par Hasi ? On en doute

"Je n'étais pas content de sortir. Mais trouvez-moi un joueur content de sortir à la 58e", pointe-t-il. "Cela dit, je présente mes excuses à tout le monde, et j'irai m'excuser dans le vestiaire après le speech du coach. C'était une bête réaction", regrette ensuite l'attaquant. "Ca arrive dans le foot et je crois que le coach le comprendra".

Chose étonnante, c'est Nathan De Cat, 17 ans seulement, qui a tenté de le calmer. "Il a un grand rôle dans l'équipe, c'est un cadre et un leader. C'était aussi le joueur le plus proche de moi à ce moment", souligne Bertaccini. "Mais ce genre de chose montre son rôle au sein du groupe".





L'incident, en tout cas, semble clos, car Besnik Hasi le sait : il n'y a pas plus dévoué au collectif qu'Adriano Bertaccini, qui a énormément donné ce samedi également. Et ce mea culpa spontané le prouve aussi...