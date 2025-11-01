Virer Besnik Hasi, la solution ? Une légende d'Anderlecht fait le point

Virer Besnik Hasi, la solution ? Une légende d'Anderlecht fait le point
Photo: © photonews

Certains fans d'Anderlecht veulent le départ de Besnik Hasi. Bertrand Crasson pense le contraire. Un renvoi ne ferait qu'aggraver la situation.

"Licencier Hasi ne ferait qu’ajouter de la confusion", explique Bertrand Crasson dans le journal Le Soir. "Ce serait juste un changement de plus dans un club qui en a connu beaucoup trop ces dernières années."

Crasson plaide pour plus de calme et de continuité. "Il y a des choses plus importantes que de changer d’entraîneur. Le coach est le premier à payer, mais ça ne fait pas avancer le club. Et puis, qui pourrait le remplacer ? Je ne vois aucun ‘magicien’ capable de transformer cet Anderlecht en une équipe de haut niveau du jour au lendemain."

Pour lui, la solution passe avant tout par le travail collectif. "Hasi a de l’expérience, mais il doit pouvoir compter sur son staff. Des gens comme Still, Biglia, Taravel ou Proto ne sont pas là pour s’asseoir sur le banc. Ils doivent l’aider et réfléchir avec lui. Ce n’est qu’en travaillant tous ensemble que la situation peut s’améliorer."

Anderlecht trop habitué à perdre

Crasson comprend l’impatience des supporters. "Le public d’Anderlecht est incroyablement fidèle. Le club traverse des années compliquées, mais les fans continuent de venir. Qu’ils expriment leur frustration, c’est normal. La seule façon d’y répondre, c’est de gagner, peu importe contre qui ou comment."

L’ancien joueur insiste : Anderlecht doit retrouver l’esprit de victoire. "Ce club s’est trop habitué à perdre. Il faut remettre la victoire au centre du projet, retrouver cette mentalité de gagnant. C’est la seule manière de regagner le respect et la confiance."

Crasson appelle à une politique sportive plus claire. "Le recrutement doit être revu. Il y a trop de joueurs qui ne correspondent pas à l’identité du club. Anderlecht a besoin de leaders, comme Vertonghen l’a été. C’est autour de ce type de joueurs qu’il faut reconstruire pour retrouver le sommet."

Suis Anderlecht - KV Malines en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
KV Malines
Besnik Hasi

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 20:45 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 02/11 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 02/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
