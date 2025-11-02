🎥 Max Dean perd le contrôle : une agression incompréhensible sur Mathieu Maertens et un excès de colère

La Gantoise a pris une véritable gifle à Louvain, ce dimanche : 4-0. L'équipe d'Ivan Leko semblait mentalement à bout, avec Max Dean comme triste exemple. L'Anglais a manqué un penalty, puis a perdu son sang-froid pour commettre une faute très excessive

La Gantoise a été lourdement battue 4-0 par Louvain, ce dimanche après-midi. Les Louvanistes signaient ainsi leur première victoire en championnat, après celle en Coupe, sous Felice Mazzu, tandis que les Buffalos ont connu un véritable "off-day".

Après la défaite 4-1 contre Zulte Waregem il y a deux semaines, les supporters gantois pensaient que les joueurs avaient retenu la leçon, mais les hommes d’Ivan Leko se sont de nouveau lourdement inclinés, malgré deux succès encourageants contre le Standard (4-0) et le Patro Eisden (5-0).

Ivan Leko a du travail sur le plan mental. L’exemple le plus frappant fut celui de Max Dean. Entré à la pause à la place de Franck Surdez, l’Anglais a réalisé une montée au jeu correcte… jusqu’à manquer un penalty.

Max Dean exclu pour un tacle par l'arrière

Puis, dans les dernières minutes, la frustration a pris le dessus : Dean a été l'auteur d'un tacle par derrière inutile et dangereux sur Mathieu Maertens. Une faute excessive, sanctionnée d’un rouge direct.





Dean peut s’attendre à plusieurs matches de suspension, un geste de ce type n’ayant pas sa place sur un terrain de football. Ce qui a également marqué, c’est sa réaction après l’expulsion : il était surpris d'avoir reçu cette carte rouge, alors qu'il s'agit de la seule décision logique.

Lorsque Birger Verstraeten est intervenu pour le raisonner, Dean a complètement perdu le contrôle. Il a fallu plusieurs joueurs pour le contenir et l’empêcher d’envenimer la situation.