Débuts de rêve pour Felice Mazzu, La Gantoise d'Ivan Leko s'effondre encore !
Felice Mazzu a signé des débuts particulièrement prometteurs en championnat avec Louvain. Après la victoire en Coupe, les Louvanistes ont enchaîné avec un beau succès face à La Gantoise. Les Buffalos, eux, sont une nouvelle fois passés à côté de leur match.

Après un partage contre Malines sous les ordres de Hans Somers, Felice Mazzu a officiellement pris les rênes de Louvain cette semaine. Après une victoire en Coupe de Belgique contre Seraing, c’était cette fois l’heure du premier test en championnat.

Pas question de tout bouleverser : Mazzu n’a procédé qu’à un seul changement, Mathieu Maertens prenant place sur le banc au profit de Sory Kaba. Du côté de La Gantoise, Ivan Leko a, lui aussi, aligné un onze cohérent, avec Surdez et Skoras comme nouveautés.

Louvain transforme la réception de Gand en après-midi de gala

Battu 4-1 par Zulte Waregem lors de son dernier match, La Gantoise d’Ivan Leko voulait se racheter. Après deux prestations plus sérieuses contre le Standard et Patro Eisden Maasmechelen, les Buffalos espéraient confirmer. Mais un nouveau faux pas devait absolument être évité.

Et pourtant, cela s'est produit à Louvain. Dans une première mi-temps très faible, les deux équipes ont à peine approché le but. Tobe Leysen a passé la majeure partie du match à cueillir des ballons dans les airs, Skoras était l'ombre de lui-même et il y avait peu d'envie d'aller de l'avant au milieu de terrain.

A la demi-heure de jeu, Chukwubuikem Ikwuemesi a donné l'avantage à un OHL efficace, et après la pause, Lukasz Lakomy a doublé la mise d'une superbe frappe du pied gauche. Gand devait absolument réagir.

Max Dean prend un carton rouge lors d'un après-midi dramatique pour Gand

Cela n'a cependant pas eu lieu, bien au contraire. Les Buffalos se sont effondrés et Roggerio Nyakossi et le remplaçant Henok Teklab ont même fait de l'après-midi un match de gala pour Louvain. Le 5-0 était plus proche que le 4-1 à certains moments, ce qui en dit long.

Les visiteurs ont bien obtenu un penalty, mais Max Dean l'a manqué. Un événement aussi est révélateur de la rencontre, car dans les toutes dernières minutes, l'Anglais a également reçu un carton rouge pour un tacle par derrière sur Maertens. Un nouveau faux pas pour Gand, qui perd ainsi sa troisième place. Louvain passe (provisoirement) devant Antwerp.

