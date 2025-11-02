Fred Vanderbiest prend la défense d'Anderlecht : "Quand cette équipe tourne, mieux vaut ne pas être en face"

Malines n'a jamais réellement semblé en mesure de revendiquer des points au Lotto Park. La défaite 3-1 face à Anderlecht paraissait donc logique aux yeux de l'entraîneur Fred Vanderbiest, même s'il a noté une nette différence entre le premier quart d'heure et le reste de la rencontre.

"Nous avons montré trop de respect durant les quinze à vingt premières minutes", a reconnu Fred Vanderbiest après la défaite de son équipe à Anderlecht. "Nous étions trop espacés, ils circulaient bien entre les lignes et nous étions un peu dépassés. Ensuite, nous sommes mieux entrés dans le match, nous avons inscrit un beau but et retrouvé nos esprits, mais le 2-1 est tombé trop rapidement."

Des ajustements défensifs imposés par les blessures

L’entraîneur malinois a reconnu que son équipe avait parfois manqué de courage dans le jeu. "Nous avons eu 63 % de possession en seconde période, mais nous n’en avons pas assez tiré profit. Nous étions plus à l’aise avec le ballon, mais trop prévisibles. Anderlecht attendait nos erreurs, et elles ont fini par arriver. Après leur troisième but, j’ai pensé : c’est terminé. Dommage, car nous avons encore eu une énorme occasion de revenir à 3-2 mais nous l’avons manquée", a-t-il ajouté en référence à la grosse opportunité manquée par Lauberbach.

Vanderbiest ne voulait pas se chercher d’excuses, tout en rappelant les circonstances compliquées en défense. "Je ne me plains jamais des blessures ni du calendrier chargé", a-t-il souligné. "Mais aujourd’hui encore, nous avons dû bricoler et réajuster notre arrière-garde. À la perte du ballon, on voit immédiatement que des espaces s’ouvrent. Nous savions qu’il fallait être plus tranchants dans le premier quart d’heure, mais cela n’a pas fonctionné."

"Anderlecht a toujours beaucoup de qualité"

L’entraîneur du KaVé a tenu à saluer la qualité de son adversaire. "Tout le monde dit qu’Anderlecht n’est pas au mieux, mais quand cette équipe tourne, mieux vaut ne pas être en face", a-t-il affirmé. "Et même lorsqu’elle traverse une période plus difficile, elle peut se réveiller à tout moment. C’est la marque des équipes de qualité."





Selon Vanderbiest, sous-estimer Anderlecht serait une erreur. "On parle beaucoup de leur forme en dents de scie, mais on voit bien la classe qui se dégage de ce groupe. Ils ont des joueurs capables de faire la différence à tout moment. Aujourd’hui, nous en avons fait l’expérience."