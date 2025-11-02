Onyedika prêt pour le Barça ? Le joueur et Nicky Hayen ne sont pas sur la même longueur d'onde

Tout le monde au Club de Bruges s'est réjoui du retour de Raphael Onyedika samedi soir. Mais on se demande, jouera-t-il contre Barcelone, et si oui, combien de temps ?

Nicky Hayen a été très clair au sujet du temps de jeu de Raphael Onyedika. "Trente minutes, c’était le maximum pour lui dans ce match. Peut-il débuter contre Barcelone ? Pour le savoir, on doit voir comment il réagit et comment il se sent. Il ne jouera pas nonante minute, c'est sûr. Ce serait trop intense pour lui à ce stade."

Hayen affiche une position ferme, même si le joueur tient un discours un peu différent. Onyedika laisse entendre qu’il est prêt à 100 %. "Si je n’étais pas à cent pour cent, je n’aurais pas dû jouer. Oui, bien sûr que je suis prêt à jouer contre Barcelone. Ce sera un match passionnant pour nous tous."

Onyedika visait un retour contre le Barça

Onyedika s’est remis plus vite que prévu de sa blessure. "Au départ, je pensais revenir contre le Bayern Munich. On m’a dit que ce ne serait pas possible. Depuis, je me suis fixé la rencontre contre Barcelone."

"Avec lui sur le terrain, on retrouve une certaine sérénité dans le jeu, mais aussi plus de structure et de stabilité. C’est essentiel pour l’équilibre de l’équipe", souligne l’entraîneur. "Rapha apporte naturellement cet équilibre, alors que d’autres doivent davantage y réfléchir. Au fil des années, on a vu à quel point il est important pour notre équipe."





Mais il devra éviter de refaire la même erreur que samedi, lorsqu’il a offert une occasion à l’adversaire. Hayen espère qu’il sera plus concentré mercredi.