Cinq Diables Rouges seulement : que sont devenus les U17 médaillés de bronze en 2015 ?

Photo: © photonews

La Coupe du Monde U17 commence cette semaine, et nos Diablotins affrontent l'Argentine. On attend beaucoup de la génération 2008, mais briller au Mondial U17 ne garantit pas une carrière à la hauteur : où en sont les joueurs médaillés de bronze en 2015 ?

Gaëtan Coucke (Sampdoria)

Le gardien titulaire au Mondial 2015 est l'un des membres de la génération 1998 à avoir réussi jusqu'ici une carrière tout à fait honorable au plus haut niveau : 124 matchs avec le KV Malines, 23 avec Genk, un transfert lucratif en Arabie Saoudite et un retour en Europe cet été direction la Sampdoria. Il sera même repris avec les Diables Rouges en 2020, prenant place sur le banc.

Jens Teunckens (Union Saint-Gilloise)

Après s'être longtemps contenté d'un rôle de doublure en Belgique (Bruges, Antwerp) et même à Chypre, Jens Teuckens est devenu titulaire au Lierse en Challenger Pro League, avant de signer en faveur de l'Union Saint-Gilloise où il est cette saison la doublure de Scherpens. À la surprise générale, il est tout de même devenu Diable Rouge, Roberto Martinez l'appelant en 2019 et 2020 pour pallier des absences.

Steph Van Cauwenberghe (fin de carrière)

Formé à Zulte Waregem, Steph Van Cauwenberghe, troisième gardien des U17 à l'époque, n'a jamais percé au-delà de la D2 VV. Il a quitté le monde du football en 2022 après un passage au KRC Gand.

Kino Delorge (F91 Dudelange)

Arrière droit au Mondial 2015, Kino Delorge fait sa carrière, loin des feux de la rampe : après des passages au Lierse et à Virton, il s'est imposé au SV Straelen (D3 allemande) et est désormais titulaire au F91 Dudelange où il compte 85 matchs pour 11 assists. 

Laurent Lemoine (Zulte Waregem) 

S'il n'est pas devenu Diable et en est aujourd'hui assez loin, Laurent Lemoine compte plus de 100 matchs de D1B et a même commencé la saison comme titulaire en Jupiler Pro League avec Zulte Waregem - ses premiers matchs de D1A !

Wout Faes (Leicester City)

Inutile de vous le présenter : le capitaine de la génération 1998 est devenu un Diable Rouge très critiqué mais indéboulonnable sous Tedesco, et compte aujourd'hui 28 caps avec l'équipe A. Il n'était pas le plus talentueux du noyau, mais tire le meilleur de sa carrière.

Christophe Janssens (SK Beveren)

Arrière gauche attitré de l'équipe U17, Christophe Janssens ne s'est jamais approché des Diables Rouges mais fait carrière au niveau professionnel : il est actuellement titulaire avec le SK Beveren en D1B et espère donc enfin découvrir la D1A à l'avenir. Il compte plus de 130 matchs en Challenger Pro League. 

Dries Caignau (Olsa Brakel)

Arrière gauche titulaire lors du match pour le bronze en 2015, Dries Caignau évolue actuellement en D3 VV, cinquième échelon de notre football. Formé à Anderlecht et Gand, il n'a jamais dépassé la D1 Amateurs. 

Steve Ryckaert (SK Londerzeel)

Titulaire en quart de finale au Mondial 2015, Ryckaert évolue actuellement en D2 VV mais a connu la Challenger Pro League sous les couleurs de l'AFC Tubize en 2017.

Rubin Seigers (Lommel SK)

Titulaire au Mondial U17, en défense centrale mais surtout au milieu, Seigers s'est fait connaître avec Westerlo (62 matchs) mais évolue actuellement à Lommel. 

Dante Rigo (SK Beveren)

Considéré comme l'un des plus grands talents de la génération 1998, formé au PSV Eindhoven où il était la pépite de l'équipe U21 (78 matchs avec le Jong PSV, un chiffre rare), Rigo n'a jamais percé avec l'équipe A (9 matchs) et après un bon passage au Beerschot, il a signé en Ligue 2, à Grenoble. Une grave blessure l'y a encore ralenti mais il a disputé 61 matchs de Ligue 2, avant de revenir à Beveren cet été... loin des sommets qu'on lui promettait. 

Matthias Verreth (Bari)

Verreth était l'autre grand talent belge du PSV Eindhoven à l'époque, et n'a pas connu plus de succès en équipe A (3 matchs). Après un passage à Beveren (qui aime décidément relancer d'anciens grands espoirs), il perce aux Pays-Bas (Willem II) et est désormais titulaire en Serie B. 

Orel Mangala (Olympique Lyonnais)

Avec ses 23 caps, Orel Mangala est lui aussi devenu un pilier des Diables sous Tedesco, avant de disparaître des radars sous Rudi Garcia. Inutile tout de même préciser que le grand talent formé au RSC Anderlecht est l'une des grandes réussites de cette génération 1998, avec 66 matchs de Premier League et 72 de Bundesliga. 

Matisse Thuys (Avanti Stekene)

Formé à Genk, Thuys a tout de même disputé 16 matchs de D2 néerlandaise pour le MVV Maastricht, mais est désormais loin du haut niveau, en D3 VV, cinquième échelon de notre football. 

Alper Ademoglu (Eeendracht Elene-Grotenberg)

Peut-être l'une des déceptions de cette génération, Alper Ademoglu était vu comme un talent de Neerpede mais a signé très jeune en Turquie, où il n'a pas dépassé la D2. Il est revenu cet été en Belgique... en D3 VV. 

Ismail Azzaoui (sans club)

L'une des histoires les plus tristes de cette génération : Ismail Azzaoui en était l'un des joyaux, mais sa carrière a été ruinée par les blessures. Formé à Tottenham, vu comme un futur Diable Rouge par beaucoup, il commençait à se lancer en Eredivisie (54 matchs) avant une nouvelle grave blessure et une signature en Azerbaïdjan, où il joue une saison complète. Après un passage à Chypre, il est sans club depuis cet été.

Jorn Vancamp (Dessel Sport)

Drôle de carrière que celle de Jorn Vancamp, lui aussi vu comme un talent d'Anderlecht mais que des soucis notamment de dépression vont voir s'éloigner du haut niveau avec un crochet par la Finlande. Le solide attaquant va ensuite se relancer à la RAAL où il empilera but sur but, ce qu'il est encore en train de faire en D1 VV avec Dessel. 

Dante Vanzeir (La Gantoise)

Dernier Diable Rouge de cette sélection U17 de 2015, Dante Vanzeir est l'une des plus belles réussites de sa génération avec bien sûr ce passage mémorable à l'Union Saint-Gilloise (91 matchs, 48 buts). Il profitera de cette période faste pour décrocher sa seule cap. 

Lennerd Daneels (Helmond Sport)

S'il ne s'est jamais mis en évidence aux yeux du public belge, Lennerd Daneels fait une carrière plus qu'honnête aux Pays-Bas avec 158 matchs en D2 néerlandaise pour 19 buts et 12 passes décisives pour diverses équipes mais aussi 63 matchs en Eredivisie (2 buts, 3 assists).

Terry Osei-Berkoe (KVK Ninove)

Formé à Bruges, Osei-Berkoe n'a jamais joué en Jupiler Pro League et même jamais dépassé la D1 Amateurs, où il évolue toujours avec Ninove. 

Dennis Van Vaerenbergh (Mandel United)

Grand homme de la petite finale de ce Mondial U17 (un but, un assist), Van Vaerenbergh est devenu un serial buteur des divisions amateurs avec 43 buts en 68 matchs pour Dikkelvenne en D2 VV, où il joue toujours sous les couleurs de Mandel. 

