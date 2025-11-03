De champion de Belgique... à la course au maintien ?"C'est une situation temporaire..."

L'Antwerp est en train de vivre une saison très compliquée. Encore au sommet du football belge il n'y a que deux ans, le club de Paul Gheysens semble lutter pour son maintien cette saison, mais l'homme d'affaires calme le jeu...

La success story de l'Antwerp, remonté au sein de l'élite avant de tutoyer les sommets et même d'aller chercher un titre de champion de Belgique en 2023, faisait rêver. Mais voilà : le modèle économique du Matricule 1 semble avoir vécu.

Cette saison, l'Antwerp ne paraît pas capable de lutter avec le top belge, et est actuellement... avant-dernier de Jupiler Pro League. Fort heureusement pour les Anversois, il n'y aura pas de descendant direct cette saison et même peu de chances de descendre tout court, mais pour un récent champion, c'est un choc.

"Tout va bien" à l'Antwerp ?

Paul Gheysens, propriétaire du club, a évoqué cette situation dans le Nieuwsblad. Lui dont on dit que la fortune vacille, ce qui explique les difficultés financières du Great Old, relativise : "L'Antwerp tient toujous bon. Nos infrastructures sont magnifiques, nous avons un excellent centre de formation et nos dettes de l'époque sont réglées", affirme-t-il. "Nous faisons même du bénéfice désormais".

Les difficultés sportives du plus vieux club du pays sont donc "temporaires", assure Gheysens. "Nous devons simplement nous assurer que cela ne s'aggrave pas". Le propriétaire anversois affirme égalemen que contrairement aux rumeurs, il n'a pas coupé les vivres au club.





"L'Antwerp est totalement indépendant financièrement et vient même de financer la nouvelle tribune. Cela n'a aucun sens. Tout le monde dit n'importe quoi pour faire le buzz", regrette Paul Gheysens à ce sujet.