Ivan Leko se remet en question après la nouvelle lourde défaite de La Gantoise : "Ça m'inquiète"

La Gantoise s'est inclinée lourdement sur le score de 4-0 face à OHL. L'entraîneur Ivan Leko épargne cette fois ses joueurs et assume lui-même la responsabilité.

La Gantoise s’est inclinée 4-0 face à Oud-Heverlee Louvain. Un score qui n’aurait jamais dû exister, surtout après la lourde défaite 4-1 subie plus tôt cette saison contre Zulte Waregem.

Après quelques bons matchs, l’équipe semblait relancée, mais cette défaite risque de laisser des traces. Le match devra être analysé en profondeur, mais une différence notable cette fois : l’entraîneur Ivan Leko ne pointe pas directement ses joueurs du doigt.

Ivan Leko fait son mea culpa

Il se remet lui-même en question. "J’aurais peut-être dû opter pour plus de taille en défense. C’est ce qui me trotte dans la tête maintenant", a déclaré le Croate selon le Nieuwsblad. Juste au moment où l’équipe semblait sur la bonne voie, voilà ce qui arrive. "Pour le deuxième match à l’extérieur consécutif. C’est inquiétant. La différence entre La Gantoise à domicile et à l’extérieur m’inquiète."

"Une petite erreur peut faire chuter la confiance d’une équipe. Et c’est exactement ce qui nous arrive. Mais à ce niveau, cela ne peut pas se produire", poursuit Leko. Autre fait marquant : l’entraîneur gantois a eu du mal à passer à son plan B.





"À la mi-temps, je suis passé à un plan B et j’ai ajouté un deuxième attaquant. Mais cela faisait des semaines que nous ne nous étions plus entraînés dans cette configuration", a-t-il encore expliqué.