L'autre Bertaccini : alors qu'Adriano brille avec Anderlecht, son frère retrouve aussi le sourire en D1 ACFF

Beau week-end pour la famille Bertaccini ! Alors qu'Adriano a livré un bon match et surtout marqué un joli but contre le KV Malines, Paolino a inscrit son deuxième but de la saison pour l'UR Namur.

Presque pas besoin d'entendre le nom de Paolino Bertaccini pour comprendre qu'il est le "frère de" : la ressemblance est frappante... même si en l'occurrence, c'est plutôt Adriano, le cadet, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son aîné. Malheureusement pour Paolino, c'est bien à son petit frère qu'on pense quand on entend le nom Bertaccini, la faute à des parcours assez dissemblables.

Quoique : à ses débuts, Paolino Bertaccini a lui aussi fréquenté les centres de formation prestigieux, comme ceux du Standard, de Bruges ou de Genk. Comme Adriano, il passera par l'Autriche, où les choses se passeront mieux pour lui (nous vous avions présenté son parcours par ici).

Mais alors qu'Adriano explosera avec le FC Liège, Paolino va mettre un peu plus longtemps avant de revenir en Belgique. Entre temps, le parcours de son cadet à STVV et désormais Anderlecht fera bien sûr du patronyme Bertaccini un nom bien connu et synonyme de buts à la pelle en Challenger Pro League comme en Jupiler Pro League.

La D1 ACFF avant de retrouver l'échelon pro pour Bertaccini ?

Paolino Bertaccini, pour autant, va devoir prendre son mal en patience : après des tests en D1B - à l'Olympic et aux Francs Borains - il a dû se contenter d'une signature en D1 ACFF. Pas de quoi le démoraliser puisqu'il nous confiait à l'époque qu'il apprécierait aussi un tel défi.

C'est donc à l'UR Namur que Paolino Bertaccini s'est relancé cet été. Un assist dès son premier match, un but dès son cinquième : les choses commençaient bien... sur le plan individuel. Problème : les Merles vivent une saison assez calamiteuse, et sont actuellement lanterne rouge de la D1 ACFF. Le déplacement chez les U23 de l'Union, avant-derniers, était crucial ce week-end.

Et tandis qu'Adriano Bertaccini inscrivait un superbe but contre le KV Malines, son aîné faisait trembler les filets avec Namur, participant à la première victoire (2-4) de son équipe cette saison. Insuffisant pour dépasser l'USG U23 au classement, mais peut-être pour changer la dynamique.