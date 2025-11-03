Le Standard, Anderlecht et... OHL à la fête : notre équipe-type de la 13e journée

Le Standard, Anderlecht et... OHL à la fête : notre équipe-type de la 13e journée
Photo: © photonews

Il y a eu du but et de la belle performance ce week-end en Jupiler Pro League ! Le championnat commence enfin à hausser le niveau, et voici notre équipe-type.

Gardien de but

Si quelques gardiens ont été performants ce week-end, notamment Van Crombrugge et Marcos Peano, la performance à retenir est celle de Tobbe Leysen, auteur de quatre arrêts et qui a permis à OHL de garder le zéro avant d'écraser La Gantoise.

Défenseurs 

Incroyable match de Roggerio Nyakossi, qui n'a raté presque aucune relance, a gagné presque tous ses duels et a inscrit l'un des quatres buts d'OHL. Matte Smets a lui aussi été très bon et très précis, permettant à Genk de garder le zéro à Westerlo pour aller chercher trois points précieux.

L'une des performances à retenir ce week-end est celle de Jordi Liongola : d'abord placé à droite, où il a fait beaucoup de travail défensif, il a ensuite été replacé à gauche d'où il a multiplié les caviars. L'un d'eux aurait dû faire 2-0, l'autre a amené le 2-1. Mention à Thierry Lutonda, excellent et buteur. 

Enfin, au back droit, notons la performance très intéressante d'Ibrahim Karamoko à un poste qui n'était pas le sien. Sans briller, le milieu de terrain de formation a été très appliqué sans oublier de mettre le nez à la fenêtre par moments. 

Milieu de terrain 

Troisième et dernier louvaniste de notre équipe-type, Lukasz Lakomy a livré un excellent match au coeur de l'entrejeu, ponctué d'un but. L'entrejeu de l'Union a été très bon contre Zulte Waregem, sans qu'on puisse vraiment en pointer l'un ou l'autre mais Kamiel Van De Perre a peut-être été le meilleur car alliant beaucoup d'abattage et d'intensité à sa passe décisive.

Enfin, s'il a évolué sur le flanc gauche avec le Standard, nous décidons d'aligner Rafiki Saïd en n°10 dans notre onze, car deux ailiers gauches étaient incontournables ce week-end. Avec un très beau but et une passe décisive, Saïd a fait souffrir le martyr à la défense du Sporting Charleroi. 

Attaquants 

On vient de le dire, côté gauche, un joueur est incontournable : il s'agit de Nilson Angulo, auteur d'un très beau but et d'une passe décisive. Il est de loin le joueur le plus décisif au RSCA et sort enfin la tête de l'eau après un passage à vide.

Aligné côté droit derrière l'attaquant, Marc Philipp Giger est notre ailier droit, lui aussi incontournable avec deux buts contre Zulte Waregem. Enfin, en pointe, nous avons hésité entre Bertaccini et Mihajlo Cvetkovic, mais le Serbe, buteur lui aussi, l'emporte car son action très intelligente sur le 1-0 pourrait compter comme un assist. Il ne devrait plus quitter le onze du RSCA.

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
KRC Genk

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 4-0 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
