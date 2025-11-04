"Il pointait un sentiment d'injustice" : la demande claire du Standard pour Marc Wilmots, menacé de suspension

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
"Il pointait un sentiment d'injustice" : la demande claire du Standard pour Marc Wilmots, menacé de suspension
Photo: © photonews
Marc Wilmots s'est défendu devant le comité disciplinaire après ses déclarations suite à l'arrêt du match entre le Standard et l'Antwerp. Le directeur sportif des Rouches risque une suspension d'un match, mais le club demande la clémence et un simple avertissement.

Marc Wilmots n’a pas mâché ses mots après l’arrêt du match entre le Standard et l’Antwerp. Le directeur sportif des Rouches s’était exprimé sans détour au micro de DAZN : "Tu interromps un match entier pour un seul gobelet ? Un peu de réflexion, s’il vous plaît, après 90 minutes de football… Je suis surtout déçu pour le football belge", avait-il notamment déclaré.

Dans son rapport, l’arbitre Lothar d’Hondt a précisé que Marc Wilmots est descendu dans le vestiaire des arbitres après le coup de sifflet (presque) final, la rencontre ayant été terminée quelques jours plus tard. "Environ dix minutes après le match, nous étions dans notre vestiaire lorsque Marc Wilmots a fait irruption, son smartphone à la main, et a montré une capture d’écran accompagnée des mots : 'Regarde ça ! C’est juste ça ?!' – 'Regardez ça ! Vous pensez que c’est correct ?'"

Marc Wilmots aurait ensuite ajouté : "Je m’en vais ! Tout le monde va payer !" — "J’en ai assez ! Tout le monde va payer !", avant de claquer la porte à deux reprises. Ces événements lui ont valu une convocation devant le comité disciplinaire ce mardi.

Le Standard demande un simple avertissement pour Marc Wilmots

Le Standard et son directeur sportif se sont défendus par l’intermédiaire du juriste du club, Sabri Benrabah : "Dans ses déclarations, M. Wilmots n’a pas pointé l’arbitre Lothar d’Hondt, mais les arbitres en général et le sentiment d’injustice des dernières semaines", relatent nos confrères de la Dernière Heure. Concernant les portes claquées, interprétées comme un geste d’intimidation par Lothar d’Hondt, la défense a précisé : "C’est parce qu’elle ne s’est pas fermée la première fois."

Présent lors de la séance, Pierre François a également pris la parole pour défendre le "Tout le monde va payer" de Wilmots : "C’était un commentaire général sur le fait qu’à cause de ce jet de gobelet et de l’arrêt du match, le travail de tout le monde serait perdu. Sa phrase traduisait une énorme déception."

En raison du casier disciplinaire vierge de Marc Wilmots, le Standard a demandé la clémence et un simple avertissement. Le directeur sportif des Rouches, qui risque une suspension d’une rencontre, sera prochainement fixé sur son sort.

