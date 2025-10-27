"Tout le monde paiera le prix" : les détails du rapport de Lothar D'Hondt à l'encontre de Marc Wilmots

Le Parquet préconise deux matchs de suspension (un effectif, un avec sursis), assortis d'une amende de 1500 euros à l'encontre de Marc Wilmots après ses propos lors du match arrêté entre le Standard et l'Antwerp. Les détails du rapport de l'arbitre Lothar D'Hondt sont connus.

Marc Wilmots a perdu son sang-froid lors de la rencontre arrêtée entre le Standard et l'Antwerp. Déçu que l'arbitre Lothar D'Hondt ait arrêté la partie à la 89e minute alors que les Rouches menaient au score, le directeur sportif s'était d'abord présenté au micro de DAZN.

"C’est deux poids, deux mesures. Sur la phase d’Adnane (Abid), oui, il met le pied, mais sans aucune intention de toucher l’adversaire, d’autant qu’il est lui-même poussé. Et puis, ce carton pour Rafiki… Pourquoi aller si près des supporters ? Pour recevoir un gobelet sur la tête ?", avait-il notamment déclaré, fustigeant à la fois les décisions arbitrales et l'arrêt du match.

Selon le rapport de l'arbitre Lothar D'Hondt, présent dans le dossier, Marc Wilmots s'est ensuite dirigé vers le vestiaire des officiels, où il n'y est pas allé de main morte.

Marc Wilmots est entré dans le vestiaire des arbitres

"Environ dix minutes après le match, nous étions dans notre vestiaire lorsque Marc Wilmots a fait irruption, son smartphone à la main, et a montré une capture d'écran accompagnée des mots : 'Regarde ça ! C'est juste ça ?!'" – "Regardez ça ! Vous pensez que c'est correct ?" a écrit D'Hondt, selon les informations de Het Nieuwsblad.

"Je lui ai demandé de rester calme", poursuit D'Hondt dans son rapport, "mais il n'a pas répondu, et Wilmots est retourné dehors en criant : "Je m'en vais ! Tout le monde va payer !" — "J'en ai assez ! Tout le monde va payer !" Il a ensuite claqué la porte de notre loge, l'a rouverte et l'a claquée encore plus fort"

