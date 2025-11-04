"Il va remplacer Arne Slot à Liverpool" : les attentes grandissent autour de Nicky Hayen

Avant de rejoindre le Club NXT, puis l'équipe première du Club de Bruges, Nicky Hayen a fait sensation lors de l'une de ses premières expériences en tant qu'entraîneur, à Haverfordwest, au Pays de Galles. L'actuel président du club le voit succéder à... Arne Slot sur le banc de Liverpool.

Nicky Hayen a débuté sa carrière d’entraîneur au Zwarte Leeuw, un club de Division 3 Amateur. Il a ensuite occupé plusieurs postes d’assistant et d’intérimaire dans diverses équipes belges, dont Saint-Trond et Waasland-Beveren, ainsi qu’en Arabie saoudite, où il a notamment été l’adjoint de Marc Brys.

En janvier 2022, il prend les rênes de Haverfordwest, au Pays de Galles, et parvient en seulement onze matchs à transformer une équipe en avant-dernière position pour la conduire aux portes des barrages européens.

Ses performances au Pays de Galles n’ont pas laissé les observateurs indifférents. Rob Edwards, ancien international gallois et président actuel de Haverfordwest, le décrit comme "un travailleur, méthodique et soucieux du bien-être mental des joueurs", au micro du média espagnol Sport.es. Nicky Hayen est salué pour son approche calme et sa capacité à s’adresser aux joueurs individuellement. Selon Edwards, il dégage une présence particulière sans jamais être bruyant.

Nicky Hayen bientôt sur le banc... de Liverpool ?

À l’été 2022, Nicky Hayen rejoint le Club de Bruges comme entraîneur de l’équipe U23. Après le départ de Scott Parker, puis de Ronny Deila, il prend les commandes de l’équipe première et y obtient depuis des résultats remarquables.





Ces performances ont suscité l’intérêt d’autres clubs. Son nom a notamment circulé du côté du Celtic, bien qu’il reste discret publiquement, et certains évoquent déjà une possible carrière future en Premier League.

Rob Edwards se montre particulièrement ambitieux quant au potentiel de Hayen. "Je pense que Nicky Hayen remplacera Arne Slot à Liverpool dans deux ans", souligne-t-il. De grandes attentes, en effet…