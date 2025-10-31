Nicky Hayen au Celtic ? Il est en concurrence avec... un actuel adversaire des Diables, passé par Anderlecht

Nicky Hayen au Celtic ? Il est en concurrence avec... un actuel adversaire des Diables, passé par Anderlecht

Le Celtic Glasgow est à la recherche d'un nouvel entraîneur principal depuis le départ de Brendan Rodgers. Nicky Hayen est cité parmi les favoris, au même titre que Craig Bellamy, l'actuel sélectionneur du Pays de Galles, passé sur le banc du Sporting d'Anderlecht.

En Écosse, cela fait 40 saisons consécutives (!) que le titre de champion revient à l'un des deux géants de Glasgow. Le Celtic et les Rangers sont les deux clubs les plus titrés et ont l'habitude de dominer la concurrence.

Mais cette saison, il y a une anomalie dans la matrice. Après dix journées, la position de leader est occupée par les Hearts of Midlothian, qui se sont imposés contre le Celtic il y a six jours (3-1) et qui, malgré un petit accroc sur le terrain de St-Mirren ce mercredi, comptent un bilan de 26/30, avec six longueurs d'avance sur le Celtic.

Au Celtic, Brendan Rodgers, sentant la situation lui échapper, a donné sa démission après la défaite aux Hearts. Depuis, le plus grand club du pays, où Martin O’Neill et Shaun Maloney assurent l'intérim, a dressé une short-list afin de définir son nouvel entraîneur principal.

Nicky Hayen ou... Craig Bellamy sur le banc du Celtic ?

Sur celle-ci se trouve notamment un certain Nicky Hayen, le T1 du Club de Bruges. Son nom a été évoqué par la presse écossaise il y a déjà quelques jours, mais il ne semble pas y avoir de discussion sérieuse, pour le moment, entre les deux parties.

Tout simplement parce que le Celtic n'a pas encore terminé de dresser sa liste des candidats. Selon la branche écossaise de Sky Sports, un nouveau nom est cité : celui de Craig Bellamy, l'actuel sélectionneur du Pays de Galles, passé à Anderlecht en tant que coach principal des U21 entre 2019 et 2021, puis en tant qu'adjoint de Vincent Kompany. Kieran McKenna (Ipswich Town) est aussi envisagé, tandis qu'Ange Postecoglou, un temps cité, serait désormais hors course.

