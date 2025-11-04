Lamine Yamal et le Barça provoquent la folie : le constat est clair, le Jan Breydel est devenu trop petit

Bruges se prépare à vivre une soirée qui s'annonce déjà légendaire. Le FC Barcelone débarque au stade Jan Breydel, et la venue de Lamine Yamal et consorts provoque une véritable effervescence. Het Laatste Nieuws rapporte qu'il n'y a jamais eu une telle ruée sur les billets pour un match du Club.

Les boîtes mail du secrétariat et du service d’hospitalité débordent : plus de cinq cents demandes par jour, venues d’hommes d’affaires, de relations ou d’anciens contacts, tous animés par le même espoir : assister à la venue du FC Barcelone à Bruges.

Mercredi soir, le Club de Bruges accueillera un nombre record de 1 378 convives dans ses loges. Chaque siège, du simple business seat à la skybox, est réservé depuis des semaines, rapporte Het Laatste Nieuws. Même d’anciens sponsors et personnalités du club se sont vu refuser l’accès. "Nous aurions pu remplir deux stades", confie-t-on en coulisses. "Même d’anciens joueurs figurent sur la liste d’attente."

Tout le monde veut voir Lamine Yamal

La fièvre barcelonaise s’est emparée de la ville, bien au-delà du stade. Le géant catalan loge à l’hôtel Van der Valk, à Oostkamp, placé sous haute sécurité : même le parking est fermé aux curieux. À l’aéroport d’Ostende-Bruges, les mesures de sécurité ont également été renforcées pour tenir à distance les fans et chasseurs de selfies.

Dans la boutique du Club, on s’attend à une ruée : trois mille écharpes du match ont été préparées, soit trois fois plus que d’ordinaire. Jeunes et moins jeunes veulent repartir avec un souvenir du passage de Yamal et de ses coéquipiers. À seulement 18 ans, le prodige espagnol incarne la nouvelle génération du Barça et attire des milliers de supporters frustrés de ne pas avoir trouvé de billet.

En interne, le Club de Bruges tire déjà les leçons de cet engouement. Tous les mini-abonnements pour la Ligue des Champions ont été écoulés, et la vente libre n’a même pas eu lieu. Résultat : les appels à la construction d’un nouveau stade se font plus pressants que jamais. Car après la venue du Barça, une chose est sûre à Bruges : le Jan Breydel Stadium est devenu trop petit.