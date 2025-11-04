L'autre phase polémique du weekend : "J'espère qu'en revoyant les images..."

La phase qui a le plus fait parler ce weekend est bien sûr le premier but de l'Union contre Zulte Waregem. Mais Jonathan Lardot s'est aussi exprimé sur d'autres.

Il y avait évidemment beaucoup de débats autour du premier but de l'Union en déplacement à Zulte Waregem, et Mr Lardot a aisément reconnu l'erreur de Mr D'Hondt sur cette phase.

Mais il s'est passé beaucoup d'autres choses ce weekend. Rien que dans le match de l'Essevee contre l'Union, il y avait aussi ce penalty sifflé après une faute de main d'Anton Tanghe.

Lardot était clair dans Under Review pour DAZN : "C'était un penalty justifié selon moi. Nous n'avons pas d'images de la VAR qui montrent qu'il touche d'abord le ballon avec la poitrine". Pas de "clear error", donc.

Dans le match entre La Louvière et le Cercle de Bruges, il y avait aussi deux phases de penalty. La VAR est intervenue deux fois : une fois pour accorder un penalty et une fois pour en annuler un. " J'aurais préféré le contraire" a déclaré Lardot. "Nous allons examiner en interne pourquoi l'arbitre ne l'a pas vu sur le terrain".





Max Dean n'aurait pas dû péter les plombs

Lors de OHL - La Gantoise, il y a eu un carton rouge pour Max Dean, qui paraissait évident : "Un tacle très dangereux, une phase que nous ne voulons jamais voir. C'était une décision très justifiée. J'espère que Dean reconnaîtra aujourd'hui en voyant les images que c'était un carton rouge".

L'attaquant anglais était en effet sorti de ses gonds après avoir été exclu, déjà tendu suite à son penalty raté. Une réaction qui lui a valu une lourde suspension de la part du parquet fédéral.