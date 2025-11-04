Très critiqué, Kevin Rodriguez ne cache pas qu'il a douté, voire paniqué

Très critiqué, Kevin Rodriguez ne cache pas qu'il a douté, voire paniqué
Photo: © photonews

Kevin Rodriguez commence enfin à empiler les buts du côté de l'Union Saint-Gilloise. L'Equatorien a connu des moments compliqués.

Avec trois buts sur les deux derniers matchs, Kevin Rodriguez (25 ans) commence à s'épanouir sous David Hubert, après des semaines de tâtonnements. Souvent présenté comme un attaquant dont la principale qualité était... son travail défensif et son abattage, l'Equatorien avait beaucoup de détracteurs.

Maladroit tant dans ses gestes techniques que devant le but, Rodriguez vivait en réalité une période de doutes liés aux attentes l'entourant. "Il y a même eu de la panique", révèle l'attaquant équatorien dans les colonnes de La Dernière Heure depuis Madrid, où il était présent en conférence de presse.

Rodriguez buteur en Ligue des Champions ? 

Acheté 4,5 millions d'euros il y a déjà deux ans, soit une somme conséquente pour une Union peu habituée à mettre ce genre de montants à l'époque, Kevin Rodriguez aura en effet mis du temps à convaincre. "J'avais envie de prouver qu'on ne m'avait pas choisi pour rien", souligne-t-il.

Et après un passage à vide, le voilà à 7 buts en 12 rencontres de Pro League. "Ce qui compte, c'est la façon dont l'histoire se termine et pas celle dont elle a commencé", se réjouit le buteur unioniste. Reste à continuer dans cette voie.

Depuis son arrivée, Kevin Rodriguez a inscrit 14 buts en 82 matchs pour l'Union Saint-Gilloise - dont la moitié, donc, en 12 matchs de championnat cette saison. Ne lui manque qu'un petit but en Ligue des Champions : dès ce mardi soir ? 

Suis Atlético Madrid - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

