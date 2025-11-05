🎥 Il s'en sort bien : Daam Foulon fixé sur sa suspension avec l'Antwerp

Après son exclusion sur la pelouse de Saint-Trond après une vingtaine de minutes, Daam Foulon écope finalement d'une rencontre effective de suspension. L'ancien Malinois manquera la réception de la RAAL La Louvière, ce samedi soir.

Ce week-end, deux phases ont principalement retenu l’attention des instances disciplinaires. Premièrement, le tacle par l’arrière de Max Dean, qui écope finalement d’une suspension de deux matchs fermes.

Ensuite, l’exclusion de Daam Foulon à Saint-Trond, après vingt minutes de jeu. En qualité de dernier homme, l’Anversois avait percuté Arbnor Muja près de la ligne de touche.

Daam Foulon suspendu un seul match

Initialement, le parquet réclamait trois rencontres de suspension, dont deux effectives, pour l’ancien joueur de Malines, estimant qu’il n’avait pas tenté de jouer le ballon et que son seul objectif était d’arrêter l’action.

Cependant, le Comité disciplinaire pour le football professionnel de l’Union belge (URBSFA) a eu une autre lecture de la situation. En effet, il a été jugé que l’intention de Daam Foulon était bien de jouer le ballon, mais qu’il était arrivé en retard.

Sa sanction est donc réduite : il ne manquera que le prochain match de l’Antwerp, contre La Louvière ce samedi au Bosuil (20h45). Un contretemps dont Stef Wils n’avait toutefois pas besoin, alors que le Great Old pointe à l’avant-dernière place de la Pro League.