🎥 Dernier homme, vraiment ? La carte rouge qui a plombé l'Antwerp à Saint-Trond fait débat
Photo: © photonews

Daam Foulon a écopé de la première carte rouge de sa carrière ce dimanche, après un peu plus de vingt minutes de jeu à Saint-Trond. L'arbitre Nathan Verboomen a jugé que sa faute intervenait en tant que dernier défenseur.

L'Antwerp affrontait Saint-Trond, ce dimanche, mais la rencontre ne s’est pas déroulée comme prévu pour les Anversois, qui devaient pourtant remporter cette partie pour enfin sortir de la zone rouge et se rapprocher du top 6, contre un concurrent sérieux.

Après un peu plus d’un quart d’heure de jeu, les Trudonnaires ont ouvert le score par Ryotaro Ito (ou plutôt un but contre son camp de Diawara). Et peu de temps après, la situation s'est encore empirée pour les hommes de Stef Wils.

Foulon écope d’une carte rouge après une charge sur Muja

L'Antwerp laissait énormément d’espace, que les locaux ont su exploiter. Arbnor Muja, ancien joueur de l'Antwerp, a pu filer sur le flanc, mais Daam Foulon l’a empêché de progresser en le percutant violemment.

Carte rouge directe de l’arbitre Nathan Verboomen. La VAR ne doutait pas de la faute, mais a vérifié si Daam Foulon était le dernier défenseur et a confirmé la décision.

C’était le premier carton rouge de la carrière de Foulon, mais il a eu des conséquences majeures : l'Antwerp a dû évoluer à 10 pendant près de 70 minutes et s'est incliné au Stayen.

