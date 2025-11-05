📷 Une saison galère : la RAAL La Louvière donne des nouvelles de la blessure de Mouhamed Belkheir

Déjà forfait pour le reste de la saison, Mouhamed Belkheir a été opéré avec succès du genou. L'attaquant algérien, qui traverse une saison bien en deçà des attentes, va désormais entamer sa rééducation.

Mouhamed Belkheir ne vit décidément pas la saison attendue. Héros de la montée en Jupiler Pro League la saison dernière, l'attaquant algérien était présenté comme l'une des belles promesses de la saison 2025-2026.

Mais, en instance de départ vers l'Arabie Saoudite en début de saison, il n'avait disputé que la première journée contre le Standard, où il avait inscrit un but annulé pour hors-jeu, avant de disparaître des radars.

Opération réussie pour Mouhamed Belkheir

Finalement resté et de retour dans le groupe avant la trêve internationale d'octobre, il avait été titularisé pour la deuxième fois contre Zulte Waregem, avant de se blesser lourdement au genou lors d'une rencontre amicale face au Jong Gent.

Quelques jours plus tard, en conférence de presse, Frédéric Taquin avait confirmé la mauvaise nouvelle pressentie : Mouhamed Belkheir s'était déchiré les ligaments du genou et était forfait jusqu'à la fin de la saison.

Ce mercredi matin, la RAAL La Louvière a communiqué sur l'état de l'avant-centre de 26 ans. Son opération s'est déroulée avec succès et il va désormais entamer sa phase de rééducation.