Retournement de situation, et excellente nouvelle pour la RAAL La Louvière

Alors que le mercato saoudien s'est clos ce jeudi soir, Mouhamed Belkheir est toujours à la RAAL La Louvière. L'attaquant ne devrait finalement pas partir et pourrait même prolonger son contrat.

Meilleur buteur de la RAAL La Louvière en Challenger Pro League la saison dernière avec 14 buts, Mouhamed Belkheir a vu son avenir se dessiner en pointillés ces dernières semaines.

Durant le mercato estival, le buteur franco-algérien a été annoncé du côté de l’Arabie Saoudite, à Al-Riyadh. Une indemnité de 1,5 million d’euros et une forte augmentation salariale étaient évoquées pour l'avant-centre, pour qui la RAAL avait déboursé 300 000 € afin de lever l’option d’achat de son prêt en provenance du Fortuna Sittard.

Titulaire contre le Standard lors de la première journée de championnat, l’attaquant de 26 ans n’a depuis plus été retenu dans le groupe de Frédéric Taquin, afin d’éviter une blessure de dernière minute pouvant compromettre son transfert et de ne pas convoquer un joueur dont l’esprit n’était plus totalement tourné vers le club.

Mouhamed Belkheir parti pour... rester une saison de plus à la RAAL

Cependant, le mercato estival s’est terminé ce jeudi soir en Arabie Saoudite, et Mouhamed Belkheir n’est finalement pas parti. La transaction, estimée à 1,5 million d’euros puis à 900 000 € après le retrait de certains bonus, a été annulée, selon nos confrères du Soir.

Le principal acteur du feuilleton de l’été à la RAAL devrait donc bien rester à l’Easi Arena et pourrait même prolonger son contrat, qui se termine le 30 juin 2026. Nos confrères du Soir indiquent cependant que l’officialisation de cette prolongation pourrait n’intervenir qu’une fois l’ensemble des marchés internationaux fermés.

La RAAL avait visiblement compté sur son départ dans son budget. Belkheir, lui, espérait cette importante augmentation salariale. Un transfert n’est donc pas totalement exclu, même si le voir rester cette saison serait positif pour Frédéric Taquin et les Loups.