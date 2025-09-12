Retournement de situation, et excellente nouvelle pour la RAAL La Louvière

Retournement de situation, et excellente nouvelle pour la RAAL La Louvière
Deviens fan de RAAL La Louvière! 42

Alors que le mercato saoudien s'est clos ce jeudi soir, Mouhamed Belkheir est toujours à la RAAL La Louvière. L'attaquant ne devrait finalement pas partir et pourrait même prolonger son contrat.

Meilleur buteur de la RAAL La Louvière en Challenger Pro League la saison dernière avec 14 buts, Mouhamed Belkheir a vu son avenir se dessiner en pointillés ces dernières semaines.

Durant le mercato estival, le buteur franco-algérien a été annoncé du côté de l’Arabie Saoudite, à Al-Riyadh. Une indemnité de 1,5 million d’euros et une forte augmentation salariale étaient évoquées pour l'avant-centre, pour qui la RAAL avait déboursé 300 000 € afin de lever l’option d’achat de son prêt en provenance du Fortuna Sittard.

Titulaire contre le Standard lors de la première journée de championnat, l’attaquant de 26 ans n’a depuis plus été retenu dans le groupe de Frédéric Taquin, afin d’éviter une blessure de dernière minute pouvant compromettre son transfert et de ne pas convoquer un joueur dont l’esprit n’était plus totalement tourné vers le club.

Mouhamed Belkheir parti pour... rester une saison de plus à la RAAL

Cependant, le mercato estival s’est terminé ce jeudi soir en Arabie Saoudite, et Mouhamed Belkheir n’est finalement pas parti. La transaction, estimée à 1,5 million d’euros puis à 900 000 € après le retrait de certains bonus, a été annulée, selon nos confrères du Soir.

Le principal acteur du feuilleton de l’été à la RAAL devrait donc bien rester à l’Easi Arena et pourrait même prolonger son contrat, qui se termine le 30 juin 2026. Nos confrères du Soir indiquent cependant que l’officialisation de cette prolongation pourrait n’intervenir qu’une fois l’ensemble des marchés internationaux fermés.

La RAAL avait visiblement compté sur son départ dans son budget. Belkheir, lui, espérait cette importante augmentation salariale. Un transfert n’est donc pas totalement exclu, même si le voir rester cette saison serait positif pour Frédéric Taquin et les Loups.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière
Mouhamed Menaour Belkheir

Plus de news

"Parfois, on oublie qu'on est pro" : comment la blessure de Killian Sardella a changé sa vision de l'avenir

"Parfois, on oublie qu'on est pro" : comment la blessure de Killian Sardella a changé sa vision de l'avenir

12:00
Dennis Praet à un tournant de sa carrière : voilà pourquoi les prochaines semaines seront décisives pour lui

Dennis Praet à un tournant de sa carrière : voilà pourquoi les prochaines semaines seront décisives pour lui

11:30
Anderlecht face à son "ex" ce week-end ? Il est de retour, mais...

Anderlecht face à son "ex" ce week-end ? Il est de retour, mais...

10:30
"On a surpris toute la Belgique" : Dimitri De Condé se livre sans filtre sur le mercato du Racing Genk

"On a surpris toute la Belgique" : Dimitri De Condé se livre sans filtre sur le mercato du Racing Genk

10:00
Nouveau centre d'entraînement pour l'Union : voici le coût de l'installation

Nouveau centre d'entraînement pour l'Union : voici le coût de l'installation

09:30
"Besnik Hasi n'a aucune confiance en lui" : le Sporting d'Anderlecht a-t-il réalisé un transfert... pour rien ?

"Besnik Hasi n'a aucune confiance en lui" : le Sporting d'Anderlecht a-t-il réalisé un transfert... pour rien ?

09:00
3
Ligue des Champions en approche : l'Union cherche encore des supporters, le Jan Breydel déjà plein à craquer

Ligue des Champions en approche : l'Union cherche encore des supporters, le Jan Breydel déjà plein à craquer

08:30
Blessure de dernière minute au Standard avant la réception de Malines

Blessure de dernière minute au Standard avant la réception de Malines

08:00
Nicky Hayen acte un choix important au Club de Bruges

Nicky Hayen acte un choix important au Club de Bruges

07:00
La cérémonie du Ballon d'Or sera diffusée en Belgique... avec un Diable Rouge aux commentaires

La cérémonie du Ballon d'Or sera diffusée en Belgique... avec un Diable Rouge aux commentaires

07:40
"Il peut atteindre des chiffres très proches de ceux de KDB" : un ex-Citizen convaincu du potentiel de Rayan Cherki

"Il peut atteindre des chiffres très proches de ceux de KDB" : un ex-Citizen convaincu du potentiel de Rayan Cherki

07:20
L'Inter Milan pense déjà à un joueur du Club de Bruges, estimé à près de 30 millions d'euros, pour 2026

L'Inter Milan pense déjà à un joueur du Club de Bruges, estimé à près de 30 millions d'euros, pour 2026

06:30
La première de Vincent Euvrard à Sclessin : la composition probable du Standard pour affronter Malines

La première de Vincent Euvrard à Sclessin : la composition probable du Standard pour affronter Malines

06:00
Victoire obligatoire pour le Standard contre Malines, ce vendredi soir

Victoire obligatoire pour le Standard contre Malines, ce vendredi soir

05:30
"Marc Wilmots a voulu tout faire et tout contrôler" : Mircea Rednic évoque son limogeage au Standard

"Marc Wilmots a voulu tout faire et tout contrôler" : Mircea Rednic évoque son limogeage au Standard

23:00
Joel Ordonez a réagi très brièvement à son transfert avorté à l'OM : voici ce qu'a déclaré le joueur du Club de Bruges

Joel Ordonez a réagi très brièvement à son transfert avorté à l'OM : voici ce qu'a déclaré le joueur du Club de Bruges

22:00
Une plainte déposée contre Chelsea au sujet d'un transfert d'Eden Hazard ?

Une plainte déposée contre Chelsea au sujet d'un transfert d'Eden Hazard ?

22:30
C'est officiel : voici où se déroulera la finale de la Ligue des champions la saison prochaine

C'est officiel : voici où se déroulera la finale de la Ligue des champions la saison prochaine

21:40
Une aventure plus difficile que prévue pour Dante Vanzeir à La Gantoise : voici pourquoi

Une aventure plus difficile que prévue pour Dante Vanzeir à La Gantoise : voici pourquoi

20:40
"La Saudi PL est comparable à la Premier League" : un joueur parti d'Angleterre pour rejoindre le Moyen-Orient est clair

"La Saudi PL est comparable à la Premier League" : un joueur parti d'Angleterre pour rejoindre le Moyen-Orient est clair

21:20
🎥 "Je veux marquer mon premier but professionnel" : les premiers mots de Frédéric Soelle Soelle au RFC Liège

🎥 "Je veux marquer mon premier but professionnel" : les premiers mots de Frédéric Soelle Soelle au RFC Liège

21:00
Ninove - Anderlecht ne se jouera finalement pas dans le stade du club de D1 VV : voici où la rencontre aura lieu

Ninove - Anderlecht ne se jouera finalement pas dans le stade du club de D1 VV : voici où la rencontre aura lieu

20:20
Voici quand Paul Pogba pourrait faire son grand retour sur les terrains de football

Voici quand Paul Pogba pourrait faire son grand retour sur les terrains de football

20:00
Vincent Euvrard vise le titre à long terme pour le Standard : son prochain adversaire lui répond

Vincent Euvrard vise le titre à long terme pour le Standard : son prochain adversaire lui répond

19:00
Que devient Denis Odoi suite à son départ de l'Antwerp ?

Que devient Denis Odoi suite à son départ de l'Antwerp ?

19:30
Bientôt la nouvelle attraction des Mauves ? La nouvelle recrue d'Anderlecht fait le buzz pour...ses rentrées en touche

Bientôt la nouvelle attraction des Mauves ? La nouvelle recrue d'Anderlecht fait le buzz pour...ses rentrées en touche

18:20
De joyau d'Anderlecht à l'Eendracht Elene-Grotenberge : l'histoire touchante d'un ancien surdoué du foot belge

De joyau d'Anderlecht à l'Eendracht Elene-Grotenberge : l'histoire touchante d'un ancien surdoué du foot belge

18:40
La chance de la RAAL ? Deux titulaires du Club de Bruges ne seront pas du voyage

La chance de la RAAL ? Deux titulaires du Club de Bruges ne seront pas du voyage

18:00
1
Il fallait y penser : la clause improbable du contrat d'Anthony Moris...rentabilisée dès son premier match

Il fallait y penser : la clause improbable du contrat d'Anthony Moris...rentabilisée dès son premier match

17:30
1
Le successeur de Rob Schoofs est connu : voici qui sera capitaine contre le Standard et pour le reste de la saison

Le successeur de Rob Schoofs est connu : voici qui sera capitaine contre le Standard et pour le reste de la saison

16:30
Le grand perdant des Diables Rouges veut se relancer dans son nouveau club : "J'ai montré que j'étais prêt"

Le grand perdant des Diables Rouges veut se relancer dans son nouveau club : "J'ai montré que j'étais prêt"

17:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/09: Leunga Leunga - Stassin

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/09: Leunga Leunga - Stassin

15:00
La tuile pour Poco : l'Union privée d'un pion majeur pour les premières rencontres de Ligue des Champions

La tuile pour Poco : l'Union privée d'un pion majeur pour les premières rencontres de Ligue des Champions

16:00
Changement de rôle radical pour Tobias Mohr au Standard ? Vincent Euvrard pourrait tenter le coup contre Malines Interview

Changement de rôle radical pour Tobias Mohr au Standard ? Vincent Euvrard pourrait tenter le coup contre Malines

14:40
Willy Demeyer a définitivement tranché : fin du suspense pour Belgique - Liechtenstein

Willy Demeyer a définitivement tranché : fin du suspense pour Belgique - Liechtenstein

15:30
L'officialisation tant redoutée : le Standard perd l'un de ses plus grands talents

L'officialisation tant redoutée : le Standard perd l'un de ses plus grands talents

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 20:45 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved