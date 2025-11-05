"De niveau mondial", "il pourrait jouer à Manchester City" : Hans Vanaken franchit un cap historique en Europe

Photo: © photonews

Quoi de mieux que d'affronter le FC Barcelone pour franchir un cap historique ? Ce mercredi soir, Hans Vanaken disputera son 100e match de Coupe d'Europe face aux Catalans, au Jan Breydelstadion.

Hans Vanaken s'apprête à franchir un cap historique. S'il prend part (et on n'en doute pas) à la rencontre entre le Club de Bruges et le FC Barcelone, ce mercredi soir, le Diable Rouge de 33 ans disputera son 100e match de Coupe d'Europe.

À cette occasion, Het Laatste Nieuws s'est entretenu avec son ancien entraîneur en Venise du Nord, Philippe Clément, qui n'a logiquement pas tari d'éloges à son égard. "Entouré de joueurs dynamiques, Hans peut faire la différence contre n'importe quelle équipe. Il pourrait même parfaitement jouer à Manchester City, j'en suis convaincu", a-t-il assuré.

Selon l'ancien entraîneur des Blauw & Zwart, Hans Vanaken aurait eu une carrière encore différente s'il était né à une autre époque. "Il n'a jamais connu qu'un obstacle majeur : Kevin De Bruyne. Sans lui, Hans aurait disputé 100 matchs avec l'équipe nationale également et aurait marqué beaucoup plus de buts. Des clubs encore plus prestigieux se seraient intéressés à lui."

Hans Vanaken avait le potentiel pour atteindre les sommets du football européen

On le sait, le médian offensif a déjà eu l'occasion de quitter la Venise du Nord au cours de sa carrière. Le Borussia Dortmund, l'Ajax Amsterdam ou encore West Ham se sont intéressés à lui, tout comme l'AS Monaco… de Philippe Clément, qui venait juste de rejoindre le Rocher. "Mais ce n'était jamais envisageable, car financièrement irréalisable. Je savais combien Bart (Verhaeghe) et Vincent (Mannaert) souhaitaient le conserver."

Le grand transfert ne s'est donc jamais réalisé, mais Philippe Clément persiste. "Hans peut être très fier de sa carrière, mais elle aurait pu lui valoir encore plus de respect, que ce soit sur la scène nationale ou internationale."

Et ce n'est pas Vincent Mannaert, interrogé lui aussi sur le sujet, qui va le contredire. Il se rappelle qu'un jour, à Bruges, Hans Vanaken a participé au célèbre jeu de passes de Loughborough, qui permet de travailler et d'évaluer la vision du jeu d'un joueur. "Ce test a révélé qu'il avait un sens du jeu de niveau mondial. En Belgique, seuls deux joueurs se distinguent autant à ce niveau : lui et Kevin De Bruyne", a-t-il déclaré.

Suis FC Bruges - FC Barcelone en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

