La Masia en Blauw en Zwart : l'exploit du Club de Bruges contre Barcelone en Youth League !

Avant le match de Ligue des Champions entre les deux équipes premières, le Club de Bruges et le FC Barcelone se retrouvaient en Youth League. Avec une nouvelle prestation magistrale des jeunes Brugeois.

Ces dernières semaines, le Club de Bruges a pu compter sur ses jeunes pour montrer l'exemple à l'équipe fanion. Rencontrant les mêmes adversaires que les 'grands', les espoirs brugeois se sont montrés sur la scène européenne.

Après ses victoires contre Monaco (1-0), l'Atalanta (0-2) et le Bayern Munich (0-3), le Club affrontait cette après-midi le FC Barcelone, l'une des cinq autres équipes à compter le maximum de points après trois journées.

Encore un exploit

Jonas De Roeck a aligné plusieurs éléments de l'équipe jusqu'ici incapable de gagner le moindre match en D1B. Et comme depuis le début de saison, la magie de la Coupe d'Europe a opéré. Après un quart d'heure, le Danois Tobias Jensen a placé les Blauw en Zwart aux commandes.

Malgré les assauts de Shane Kluivert (fils de Patrick Kluivert), Bruges a tenu bon. En deuxième mi-temps, De Roeck a fait monter l'ancien Sérésien Sacha Marloye pour assurer le coup.





Et la défense n'a pas cédé ! Mieux, le Club de Bruges a fait le break en toute fin de match via Jakke Van Britsom et fait un énorme pas vers la qualification avec ce 12 sur 12 retentissant. Il ne reste plus à l'équipe que des matchs contre le Sporting Portugal et Arsenal au menu.