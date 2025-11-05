Retournement de situation : le parquet conteste la décision du Comité disciplinaire sur Max Dean

Le parquet fédéral avait initialement requis une suspension de six matchs (quatre effectifs, deux avec sursis) à l'encontre de Max Dean, après sa carte rouge et sa réaction à Louvain. Le Comité disciplinaire a drastiquement réduit la sanction, ce qui a poussé le parquet à faire appel.

Le week-end dernier, Max Dean a été exclu pour un tacle par l'arrière lors de la déroute de La Gantoise à Louvain. Une exclusion à la suite de laquelle il s'était emporté, aggravant encore son cas.

En première instance, le parquet fédéral avait requis une suspension de six matchs (dont quatre effectifs) à l'encontre de l'attaquant anglais : trois matchs et un avec sursis pour sa faute, ainsi qu'un match plus un avec sursis pour sa réaction.

Le parquet fédéral fait appel de la décision concernant Max Dean

Cependant, le Comité disciplinaire n'a pas eu le même jugement que le parquet et a estimé que la réaction de Max Dean était due à une altercation avec le Louvaniste Birger Verstraete, et non à la carte rouge montrée par l'arbitre. Sa sanction a été réduite à deux matchs effectifs, plus deux avec sursis.

Une décision qui ne convient pas au parquet fédéral, qui juge la sanction trop légère par rapport à l'ampleur de la situation. Il a donc décidé de faire appel de la décision du Comité disciplinaire, selon les informations de Het Nieuwsblad.





Max Dean ne connaîtra pas l’exacte durée de sa suspension avant vendredi. Il sera, en tout cas, absent pour la réception du Racing Genk, ce dimanche à la Planet Group Arena, et probablement aussi pour le déplacement à Westerlo après la trêve internationale.