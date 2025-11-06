Et si DAZN quittait la Belgique ? Voici ce qui pourrait se passer

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Commentaire
Photo: © photonews

La Pro League penserait à lancer sa propre chaîne, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les fans et pour DAZN ?

Pour l’instant, rien ne change. DAZN a payé la facture de Pro League en octobre, et rien ne laisse penser que l’entreprise veuille arrêter l’accord.

En France, c’est arrivé… Que se passerait-il si cela arrivait aussi en Belgique ? DAZN prépare son entrée en bourse et une mauvaise publicité tomberait très mal pour l’entreprise.

Et si DAZN arrêtait tout ?

Et si la Pro League lançait sa propre chaîne ? Qu’est-ce que ça changerait pour le portefeuille des fans de football ?

Voyons ce qui se passe en France. L’an dernier, un abonnement mensuel à DAZN coûtait entre 29,99 € et 39,99 €, des tarifs proches de ceux pratiqués en Belgique.

Aujourd’hui, les supporters français peuvent regarder le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille ou l’AS Monaco pour un prix entre 9,99 € et 14,99 € par mois. Autrement dit, c’est bien moins cher, même si ça ne donne accès qu’aux matchs du championnat français.

