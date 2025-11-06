Genk a-t-il trouvé son propre... Hans Vanaken ? "Ils ont un rôle similaire"

Genk s'apprête à un défi de taille en Europa League, jeudi soir. Les Limbourgeois affronteront Braga, qui a débuté la phase de ligue de manière impressionnante avec 9 points sur 9 et aucun but encaissé.

Le Racing Genk affrontera Braga jeudi soir en Europa League. Avec quatre points après trois journées, les Limbourgeois se mesurent à des Portugais qui ont réalisé un sans-faute lors de leurs trois premiers matchs.

"Nous sommes impressionnés par Braga", confie Dimitri de Condé, Head of Football de Genk, à Het Laatste Nieuws. Selon lui, au sein du club, le sentiment est que Braga est l’adversaire le plus fort rencontré jusqu’ici. "Ils ont 9 sur 9 et n’ont encore encaissé aucun but en Europa League… Il faudra quasiment un match parfait pour obtenir un résultat", ajoute-t-il.

Daan Heymans, le nouveau Hans Vanaken de Genk ?

Genk a certes obtenu des résultats récemment, sans pour autant produire un grand football. "Nous avons tout de même enchaîné six matchs sans défaite, gardé trois fois notre cage inviolée et avons le sentiment de pouvoir toujours marquer."

Ces victoires et clean sheets ont renforcé la confiance. "Le vestiaire est passé d’un groupe calme mais hésitant à un groupe qui croit en lui. Nous pouvons désormais aussi gagner de manière 'moche'", poursuit de Condé.

Il évoque également Daan Heymans, auteur d'un but en championnat et de deux buts en Coupe de Belgique depuis son retour de blessure. "Nous voyons en Heymans un rôle similaire à celui de Vanaken à Bruges. Ils n’ont pas exactement le même style de jeu, mais il fait mieux jouer les autres. Sur ce point, Daan ressemble à Hans."