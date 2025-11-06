"Je n'ai même pas ouvert le message" : un ex-talent de La Gantoise explique pourquoi il a ignoré la Belgique

Né en Belgique mais amoureux du Maroc, Ibrahim Salah explique pourquoi il a choisi les Lions de l'Atlas plutôt que les Diables Rouges.

Formé au Beerschot et révélé à La Gantoise par Hein Vanhaezebrouck, Ibrahim Salah, né à Saint-Josse-ten-Noode, a connu plusieurs hauts et bas. À 24 ans, il joue au FC Bâle, en Suisse, où il est sous contrat jusqu’en 2029. Son transfert à Rennes, en janvier 2023 pour 6,5 millions d’euros, n’avait pas fonctionné.

Cette fois, ce ne sont pas ses performances qui font parler. Dans une interview donnée à TFT Sports, Salah est revenu sur un moment important : le choix de sa sélection nationale. Né en Belgique, il avait choisi de jouer pour le Maroc.

L'éxode des binationaux

"Quand j’ai signé à Rennes, la Belgique est venue me contacter, en même temps que le Maroc", raconte-t-il. "J’ai encore le message du gars de la Fédération belge. Ça se fait pas, mais je ne l’ai même pas ouvert. Le message disait que j’étais présélectionné. Moi, le Maroc, j’aime trop mon pays."

Comme d’autres joueurs avant lui, Salah a choisi ses origines plutôt que le pays où il a grandi. Il sait que ses mots peuvent déplaire, mais il assume.

Salah n'a pour le moment aucune sélection avec l'équipe A du Maroc. Peut-être que ça sera une des surprises du sélectionneur lors de la prochaine trêve.