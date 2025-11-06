"Je n'ai même pas ouvert le message" : un ex-talent de La Gantoise explique pourquoi il a ignoré la Belgique

Muzamel Rahmat
| Commentaire
"Je n'ai même pas ouvert le message" : un ex-talent de La Gantoise explique pourquoi il a ignoré la Belgique

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Né en Belgique mais amoureux du Maroc, Ibrahim Salah explique pourquoi il a choisi les Lions de l'Atlas plutôt que les Diables Rouges.

Formé au Beerschot et révélé à La Gantoise par Hein Vanhaezebrouck, Ibrahim Salah, né à Saint-Josse-ten-Noode, a connu plusieurs hauts et bas. À 24 ans, il joue au FC Bâle, en Suisse, où il est sous contrat jusqu’en 2029. Son transfert à Rennes, en janvier 2023 pour 6,5 millions d’euros, n’avait pas fonctionné.

Cette fois, ce ne sont pas ses performances qui font parler. Dans une interview donnée à TFT Sports, Salah est revenu sur un moment important : le choix de sa sélection nationale. Né en Belgique, il avait choisi de jouer pour le Maroc.

L'éxode des binationaux

"Quand j’ai signé à Rennes, la Belgique est venue me contacter, en même temps que le Maroc", raconte-t-il. "J’ai encore le message du gars de la Fédération belge. Ça se fait pas, mais je ne l’ai même pas ouvert. Le message disait que j’étais présélectionné. Moi, le Maroc, j’aime trop mon pays."

Comme d’autres joueurs avant lui, Salah a choisi ses origines plutôt que le pays où il a grandi. Il sait que ses mots peuvent déplaire, mais il assume.

Salah n'a pour le moment aucune sélection avec l'équipe A du Maroc. Peut-être que ça sera une des surprises du sélectionneur lors de la prochaine trêve.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Rennes
Ibrahim Salah

Plus de news

"Une sensation amère" : Fermín López ne cache pas sa déception après Bruges-Barça

"Une sensation amère" : Fermín López ne cache pas sa déception après Bruges-Barça

10:30
"C'est une équipe très forte" : Lamine Yamal impressionné par un Club de Bruges sans complexe

"C'est une équipe très forte" : Lamine Yamal impressionné par un Club de Bruges sans complexe

10:00
Le Club de Bruges privé d'un exploit ? Toby Alderweireld critique la décision de l'arbitre

Le Club de Bruges privé d'un exploit ? Toby Alderweireld critique la décision de l'arbitre

09:30
Et si DAZN quittait la Belgique ? Voici ce qui pourrait se passer

Et si DAZN quittait la Belgique ? Voici ce qui pourrait se passer

07:41
"Le Club de Bruges a été volé" : un triple Ballon d'Or furieux contre le Barça et la VAR

"Le Club de Bruges a été volé" : un triple Ballon d'Or furieux contre le Barça et la VAR

08:33
Le Club de Bruges a fait trembler le Barça : la presse espagnole s'incline

Le Club de Bruges a fait trembler le Barça : la presse espagnole s'incline

08:11
Pour sauver sa propre peau ? Le défi de taille qui attend Olivier Renard à Anderlecht

Pour sauver sa propre peau ? Le défi de taille qui attend Olivier Renard à Anderlecht

07:00
1
Joaquin Seys revient sur son duel avec Lamine Yamal : "C'était une expérience particulière"

Joaquin Seys revient sur son duel avec Lamine Yamal : "C'était une expérience particulière"

07:20
Genk a-t-il trouvé son propre... Hans Vanaken ? "Ils ont un rôle similaire"

Genk a-t-il trouvé son propre... Hans Vanaken ? "Ils ont un rôle similaire"

06:30
"C'est ça la différence avec notre championnat" : Brandon Mechele très clair sur le niveau du Barça Réaction

"C'est ça la différence avec notre championnat" : Brandon Mechele très clair sur le niveau du Barça

06:00
Bruges tient tête au FC Barcelone et décroche un point bien mérité

Bruges tient tête au FC Barcelone et décroche un point bien mérité

22:56
4
🎥 Doku décisif, De Ketelaere rate un penalty : l'essentiel des autres matchs de la soirée en C1

🎥 Doku décisif, De Ketelaere rate un penalty : l'essentiel des autres matchs de la soirée en C1

23:15
"Il n'a cessé d'insister pendant 12 mois" : les dessous de l'arrivée de Senne Lammens à Manchester United

"Il n'a cessé d'insister pendant 12 mois" : les dessous de l'arrivée de Senne Lammens à Manchester United

22:40
Catastrophe pour Anderlecht : les Mauves privés de leurs supporters pour les deux prochains déplacements

Catastrophe pour Anderlecht : les Mauves privés de leurs supporters pour les deux prochains déplacements

21:40
Précaution ou vrai danger ? Premier coup d'arrêt pour Nathan Ngoy au LOSC

Précaution ou vrai danger ? Premier coup d'arrêt pour Nathan Ngoy au LOSC

22:00
"Il ne sait pas rester en forme" : les premières informations sur Roméo Lavia après sa nouvelle blessure

"Il ne sait pas rester en forme" : les premières informations sur Roméo Lavia après sa nouvelle blessure

22:20
De Charleroi à Sclessin en passant par le RDWM : à la découverte du futur renfort du staff du Standard

De Charleroi à Sclessin en passant par le RDWM : à la découverte du futur renfort du staff du Standard

21:00
🎥 Surprise : un ex-flop d'Anderlecht offre à son club sa toute première victoire en Ligue des Champions

🎥 Surprise : un ex-flop d'Anderlecht offre à son club sa toute première victoire en Ligue des Champions

21:20
Le parquet campe sur ses positions : Daam Foulon ne s'en tirera pas aussi facilement

Le parquet campe sur ses positions : Daam Foulon ne s'en tirera pas aussi facilement

20:00
🎥 Roméo Lavia sort encore blessé après 5 minutes, grosse déconvenue pour Chelsea à Qarabag

🎥 Roméo Lavia sort encore blessé après 5 minutes, grosse déconvenue pour Chelsea à Qarabag

20:40
🎥 Troubles avant Bruges - Barcelone : un bus de supporters catalans prend feu, les joueurs du Barça en retard

🎥 Troubles avant Bruges - Barcelone : un bus de supporters catalans prend feu, les joueurs du Barça en retard

20:20
9
Officiel : une signature qui ravit Silvio Proto à Anderlecht

Officiel : une signature qui ravit Silvio Proto à Anderlecht

19:00
Trois mois après son départ du RAEC Mons, Emilio Ferrera retrouve un poste en Belgique

Trois mois après son départ du RAEC Mons, Emilio Ferrera retrouve un poste en Belgique

19:30
Le grand gagnant du choc wallon : Mohammed El Hankouri, un meneur de jeu à l'ancienne pour le Standard

Le grand gagnant du choc wallon : Mohammed El Hankouri, un meneur de jeu à l'ancienne pour le Standard

18:40
"Si les joueurs congolais commencent à se conscientiser..." : la Belgique encore privée d'autres binationaux ?

"Si les joueurs congolais commencent à se conscientiser..." : la Belgique encore privée d'autres binationaux ?

18:20
2
Une surprise pour certains : deux Diables et trois Anderlechtois parmi les U20 les plus chers de la planète

Une surprise pour certains : deux Diables et trois Anderlechtois parmi les U20 les plus chers de la planète

18:00
Retournement de situation : le parquet conteste la décision du Comité disciplinaire sur Max Dean

Retournement de situation : le parquet conteste la décision du Comité disciplinaire sur Max Dean

12:40
La Masia en Blauw en Zwart : l'exploit du Club de Bruges contre Barcelone en Youth League !

La Masia en Blauw en Zwart : l'exploit du Club de Bruges contre Barcelone en Youth League !

17:24
📷 Le voilà enfin : le nouveau maillot des Diables Rouges officiellement dévoilé

📷 Le voilà enfin : le nouveau maillot des Diables Rouges officiellement dévoilé

16:50
La blessure qui a tout changé : Anderlecht a pensé à faire revenir un Diable Rouge cet été

La blessure qui a tout changé : Anderlecht a pensé à faire revenir un Diable Rouge cet été

16:00
🎥 Sous les applaudissements de Lewandowski : quand Hansi Flick demande son numéro à un ancien Diable

🎥 Sous les applaudissements de Lewandowski : quand Hansi Flick demande son numéro à un ancien Diable

16:30
"Il a pris une énorme tarte" : les propos autour de Sébastien Pocognoli qui font polémique en France

"Il a pris une énorme tarte" : les propos autour de Sébastien Pocognoli qui font polémique en France

15:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11: Burlet - Still - Hayen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11: Burlet - Still - Hayen

14:20
Les grands clubs européens tenus en respect : le fils de Michel Preud'Homme veut continuer sur sa lancée

Les grands clubs européens tenus en respect : le fils de Michel Preud'Homme veut continuer sur sa lancée

15:00
De la Premier League à Dender pour assurer le Mondial : portrait de la nouvelle sensation du championnat belge

De la Premier League à Dender pour assurer le Mondial : portrait de la nouvelle sensation du championnat belge

14:40
Officiel : transfert surprise pour un jeune Liégeois, qui se relance en France

Officiel : transfert surprise pour un jeune Liégeois, qui se relance en France

14:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 07/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 08/11 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 08/11 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 08/11 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 09/11 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 09/11 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved