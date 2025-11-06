Pas la moindre titularisation cette saison : un ancien buteur de Pro League résilie son contrat

En 2018, Peter Olayinka rapportait plus de trois millions d'euros à La Gantoise. Il est aujourd'hui bien loin de son état de forme de l'époque.

De 2016 à 2018, Peter Olayinka déployait sa grande carcasse sur les terrains de Pro League. La Gantoise avait dépensé un peu plus d'un million d'euros après l'avoir repéré dans le championnat albanais. Il n'a pourtant...jamais porté le maillot des Buffalos.

Après six mois hors de l'équipe, Olayinka a été prêté au Dukla Prague, puis à Zulte Waregem, où cela a beaucoup mieux fonctionné. Il y a marqué 11 buts et donné 15 assists en 40 matchs lors de la saison 2017/2018.

La Gantoise a alors sauté l'occasion pour le vendre au plus offrant. C'est le Slavia Prague qui a rafflé la mise, grâce aux 3,20 millions déboursés. Celui qui est entretemps devenu international nigérian y a continué sur sa lancée, avec pas moins de 50 buts inscrits en quatre saisons.

Désormais à la recherche d'un nouveau défi

L'Etoile Rouge de Belgrade a alors été le chercher en 2023. Après une bonne première saison, l'ancien attaquant de Pro League a connu une grosse baisse de régime. Cette saison, il n'a ainsi pas débuté le moindre match. Les deux parties ont même décidé de se séparer à l'amiable.

"Peter a exprimé son désir de relever de nouveaux défis professionnels et le club a accepté sa demande, le remerciant pour son professionnalisme, son dévouement et sa contribution à notre équipe", explique le club dans son communiqué officiel. Son expérience (tout de même 82 matchs de Coupe d'Europe) pourrait être utile à plus d'une équipe, mais son état de forme ne plaide pas en sa faveur.