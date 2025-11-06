Pas la moindre titularisation cette saison : un ancien buteur de Pro League résilie son contrat

Pas la moindre titularisation cette saison : un ancien buteur de Pro League résilie son contrat
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

En 2018, Peter Olayinka rapportait plus de trois millions d'euros à La Gantoise. Il est aujourd'hui bien loin de son état de forme de l'époque.

De 2016 à 2018, Peter Olayinka déployait sa grande carcasse sur les terrains de Pro League. La Gantoise avait dépensé un peu plus d'un million d'euros après l'avoir repéré dans le championnat albanais. Il n'a pourtant...jamais porté le maillot des Buffalos.

Après six mois hors de l'équipe, Olayinka a été prêté au Dukla Prague, puis à Zulte Waregem, où cela a beaucoup mieux fonctionné. Il y a marqué 11 buts et donné 15 assists en 40 matchs lors de la saison 2017/2018.

La Gantoise a alors sauté l'occasion pour le vendre au plus offrant. C'est le Slavia Prague qui a rafflé la mise, grâce aux 3,20 millions déboursés. Celui qui est entretemps devenu international nigérian y a continué sur sa lancée, avec pas moins de 50 buts inscrits en quatre saisons.

Désormais à la recherche d'un nouveau défi 

L'Etoile Rouge de Belgrade a alors été le chercher en 2023. Après une bonne première saison, l'ancien attaquant de Pro League a connu une grosse baisse de régime. Cette saison, il n'a ainsi pas débuté le moindre match. Les deux parties ont même décidé de se séparer à l'amiable.

"Peter a exprimé son désir de relever de nouveaux défis professionnels et le club a accepté sa demande, le remerciant pour son professionnalisme, son dévouement et sa contribution à notre équipe", explique le club dans son communiqué officiel. Son expérience (tout de même 82 matchs de Coupe d'Europe) pourrait être utile à plus d'une équipe, mais son état de forme ne plaide pas en sa faveur.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts

Plus de news

Il jouera sa tête contre la RAAL : un entraîneur de Pro League face à sa dernière chance

Il jouera sa tête contre la RAAL : un entraîneur de Pro League face à sa dernière chance

15:40
La surprise de Rudi Garcia ? Un binational pourrait retourner sa veste pour être repris chez les Diables

La surprise de Rudi Garcia ? Un binational pourrait retourner sa veste pour être repris chez les Diables

15:20
Un arbitre de Ligue des Champions pour Anderlecht - Club de Bruges : voici toutes les désignations du weekend

Un arbitre de Ligue des Champions pour Anderlecht - Club de Bruges : voici toutes les désignations du weekend

14:20
Le président de La Gantoise relance le débat : l'Antwerp pourrait en payer le prix

Le président de La Gantoise relance le débat : l'Antwerp pourrait en payer le prix

14:40
"Le vrai Yamal n'est jamais parti" : la mise au point de Ferran Torres après Bruges-Barça Réaction

"Le vrai Yamal n'est jamais parti" : la mise au point de Ferran Torres après Bruges-Barça

13:40
🎥 Lamine Yamal hué à Bruges : sa réponse a fait réagir le stade

🎥 Lamine Yamal hué à Bruges : sa réponse a fait réagir le stade

14:00
Nicky Hayen supérieur tactiquement ? Flick tire ses conclusions après avoir frôlé la défaite à Bruges

Nicky Hayen supérieur tactiquement ? Flick tire ses conclusions après avoir frôlé la défaite à Bruges

13:20
Coup dur pour le Barça : un joueur se fracture le nez après un choc avec Vermant

Coup dur pour le Barça : un joueur se fracture le nez après un choc avec Vermant

13:00
Invaincu depuis six matchs, Genk prêt à défier le rouleau compresseur Braga

Invaincu depuis six matchs, Genk prêt à défier le rouleau compresseur Braga

12:40
Le Barça ne va pas l'oublier : Carlos Forbs bat un record historique en Ligue des champions

Le Barça ne va pas l'oublier : Carlos Forbs bat un record historique en Ligue des champions

12:20
"MAFIA, MAFIA !" : le Jan Breydel en furie après le but refusé de Vermant face au Barça

"MAFIA, MAFIA !" : le Jan Breydel en furie après le but refusé de Vermant face au Barça

12:00
"Le but n'aurait jamais dû être refusé" : Nicky Hayen fier mais frustré après le match nul face au Barça Réaction

"Le but n'aurait jamais dû être refusé" : Nicky Hayen fier mais frustré après le match nul face au Barça

11:20
"Si nous devions choisir..." : Thorsten Fink va devoir prendre une grande décision pour Genk cette semaine

"Si nous devions choisir..." : Thorsten Fink va devoir prendre une grande décision pour Genk cette semaine

11:00
"Une sensation amère" : Fermín López ne cache pas sa déception après Bruges-Barça Réaction

"Une sensation amère" : Fermín López ne cache pas sa déception après Bruges-Barça

10:30
"C'est une équipe très forte" : Lamine Yamal impressionné par un Club de Bruges sans complexe

"C'est une équipe très forte" : Lamine Yamal impressionné par un Club de Bruges sans complexe

10:00
"Je n'ai même pas ouvert le message" : un ex-talent de La Gantoise explique pourquoi il a ignoré la Belgique

"Je n'ai même pas ouvert le message" : un ex-talent de La Gantoise explique pourquoi il a ignoré la Belgique

09:06
Le Club de Bruges privé d'un exploit ? Toby Alderweireld critique la décision de l'arbitre

Le Club de Bruges privé d'un exploit ? Toby Alderweireld critique la décision de l'arbitre

09:30
Et si DAZN quittait la Belgique ? Voici ce qui pourrait se passer

Et si DAZN quittait la Belgique ? Voici ce qui pourrait se passer

07:41
"Le Club de Bruges a été volé" : un triple Ballon d'Or furieux contre le Barça et la VAR

"Le Club de Bruges a été volé" : un triple Ballon d'Or furieux contre le Barça et la VAR

08:33
Le Club de Bruges a fait trembler le Barça : la presse espagnole s'incline

Le Club de Bruges a fait trembler le Barça : la presse espagnole s'incline

08:11
Pour sauver sa propre peau ? Le défi de taille qui attend Olivier Renard à Anderlecht

Pour sauver sa propre peau ? Le défi de taille qui attend Olivier Renard à Anderlecht

07:00
1
Joaquin Seys revient sur son duel avec Lamine Yamal : "C'était une expérience particulière" Réaction

Joaquin Seys revient sur son duel avec Lamine Yamal : "C'était une expérience particulière"

07:20
Genk a-t-il trouvé son propre... Hans Vanaken ? "Ils ont un rôle similaire"

Genk a-t-il trouvé son propre... Hans Vanaken ? "Ils ont un rôle similaire"

06:30
"C'est ça la différence avec notre championnat" : Brandon Mechele très clair sur le niveau du Barça Réaction

"C'est ça la différence avec notre championnat" : Brandon Mechele très clair sur le niveau du Barça

06:00
1
Bruges tient tête au FC Barcelone et décroche un point bien mérité

Bruges tient tête au FC Barcelone et décroche un point bien mérité

22:56
4
🎥 Doku décisif, De Ketelaere rate un penalty : l'essentiel des autres matchs de la soirée en C1

🎥 Doku décisif, De Ketelaere rate un penalty : l'essentiel des autres matchs de la soirée en C1

23:15
Précaution ou vrai danger ? Premier coup d'arrêt pour Nathan Ngoy au LOSC

Précaution ou vrai danger ? Premier coup d'arrêt pour Nathan Ngoy au LOSC

22:00
"Il n'a cessé d'insister pendant 12 mois" : les dessous de l'arrivée de Senne Lammens à Manchester United

"Il n'a cessé d'insister pendant 12 mois" : les dessous de l'arrivée de Senne Lammens à Manchester United

22:40
Catastrophe pour Anderlecht : les Mauves privés de leurs supporters pour les deux prochains déplacements

Catastrophe pour Anderlecht : les Mauves privés de leurs supporters pour les deux prochains déplacements

21:40
1
"Il ne sait pas rester en forme" : les premières informations sur Roméo Lavia après sa nouvelle blessure

"Il ne sait pas rester en forme" : les premières informations sur Roméo Lavia après sa nouvelle blessure

22:20
De Charleroi à Sclessin en passant par le RDWM : à la découverte du futur renfort du staff du Standard

De Charleroi à Sclessin en passant par le RDWM : à la découverte du futur renfort du staff du Standard

21:00
🎥 Surprise : un ex-flop d'Anderlecht offre à son club sa toute première victoire en Ligue des Champions

🎥 Surprise : un ex-flop d'Anderlecht offre à son club sa toute première victoire en Ligue des Champions

21:20
Le parquet campe sur ses positions : Daam Foulon ne s'en tirera pas aussi facilement

Le parquet campe sur ses positions : Daam Foulon ne s'en tirera pas aussi facilement

20:00
🎥 Roméo Lavia sort encore blessé après 5 minutes, grosse déconvenue pour Chelsea à Qarabag

🎥 Roméo Lavia sort encore blessé après 5 minutes, grosse déconvenue pour Chelsea à Qarabag

20:40
🎥 Troubles avant Bruges - Barcelone : un bus de supporters catalans prend feu, les joueurs du Barça en retard

🎥 Troubles avant Bruges - Barcelone : un bus de supporters catalans prend feu, les joueurs du Barça en retard

20:20
9
Officiel : une signature qui ravit Silvio Proto à Anderlecht

Officiel : une signature qui ravit Silvio Proto à Anderlecht

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 07/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 08/11 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 08/11 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 08/11 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 09/11 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 09/11 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved