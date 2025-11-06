"Vincent Kompany voulait m'emmener à Anderlecht" : l'interview surprise de l'attaquant de Dender

"Vincent Kompany voulait m'emmener à Anderlecht" : l'interview surprise de l'attaquant de Dender
David Toshevski est arrivé à Dender fin septembre, mais sa carrière aurait pu être bien différente. En effet, à 18 ans, il a reçu un appel de Vincent Kompany, qui voulait le faire venir à Anderlecht. Pourtant, il a alors choisi de rejoindre Rostov.

David Toshevski joue depuis fin septembre à Dender, qu'il a rejoint comme joueur libre. Le Macédonien de 24 ans a déjà bien bourlingué dans sa carrière, la plupart du temps en Europe de l'Est.

Sa première aventure à l'étranger a eu lieu en Russie, à Rostov. Mais cela aurait pu se passer autrement : " J'ai signé un contrat de quatre ans à 18 ans avec Rostov. La veille de mon arrivée au club, j'ai eu un contact avec Vincent Kompany", révèle l'attaquant à Het Laatste Nieuws.

"Il voulait me faire venir à Anderlecht, mais j'avais donné ma parole à Rostov" poursuit-il. Toshevski aurait donc pu jouer dans notre pays plus tôt, et sa carrière aurait alors pris une tournure complètement différente, car à Rostov, les choses ont mal tourné.

Les aléas du mercato

"En Russie, j'ai connu une période difficile avec des blessures. Quand la guerre en Ukraine a éclaté, la situation ne s'est pas simplifiée. J'ai perdu un temps précieux dans ma carrière", regrette-t-il.

"J'ai eu l'opportunité de jouer en Autriche, à Klagenfurt. Là, j'ai disputé 26 matchs la saison dernière, marqué dix buts et délivré trois passes décisives. Ce fut une bonne expérience pour moi", conclut Toshevski, qui a ouvert son compteur buts il y a deux semaines et espère continuer à rattraper le temps perdu en Pro League.

