Le Standard devra s'en méfier comme le lait sur le feu : "Il peut être décisif dans toutes les positions"

Dimanche, le Standard se rendra à Saint-Trond. Vincent Euvrard se méfie particulièrement des Canaris.

Le Standard s'est refait une santé en battant Charleroi dans le choc wallon. Mais comme souvent ces dernières saisons, le plus dur reste à venir : confirmer à l'extérieur. Le déplacement de ce weekend à Saint-Trond n'a d'ailleurs que rarement réussi aux Liégeois récemment.

Un match d'autant plus intéressant à suivre que le STVV réalise un très bon début de saison, couronné par la quatrème place du classement. Il s'agit d'ailleurs de la seule équipe du top 6 que le Standard n'a pas encore affronté. Comme le reconnaît Adnane Abid, l'équipe doit faire mieux : le bilan est pour l'instant de 1 sur 15 contre les autres pensionnaires de ce top 6.

"On ne peut pas dire qu'on a raté tous nos matchs contre les équipes du top 6", nuance Vincent Euvrard en conférence de presse. "Mais Saint-Trond est peut-être l'équipe qui performe le mieux parmi les invités surprises de ce top 6, avec Zulte Waregem, que nous jouerons après. Ce sont deux confrontations intéressantes, importantes pour nous car il y un petit retard au classement contre ces équipes ; les confrontations directes sont de superbes opportuniés à saisir pour le résorber".

Une équipe qui aime faire le jeu

Les Canaris s'annoncent donc comme un fameux test : "C'est une bonne équipe, très intéressante offensivement, la quatrième équipe avec le plus de tirs de plein jeu derrière Genk, le Club de Bruges et Anderlecht. Ils ont de très bons joueurs pour jouer sur synthétique, avec notamment Ryotaro Ito qui saute aux yeux, il est très important, peut se retrouver partout sur le terrain et donner des passes décisives dans toutes les positions".

Euvrard se méfie du maître à jouer japonais, même si le danger peut venir de partout : "Il a une bonne connexion avec Keisuke Goto, qui confirme depuis quelques semaines, mais aussi Rihito Yamamoto, Ilias Sebaoui ou Kaito Matsuzawa, qui a inscrit un magnifique but contre Anderlecht. Ils ont le banc pour faire des changements qui font la différence. Wouter Vrancken est un très bon coach qui confirme depuis des années qu’il est parmi les meilleurs coachs en Belgique".

Reste la question de la préparation, toujours aussi unique à l'heure de se réhabituer au synthétique : "On s'entraîne juste aujourd'hui et demain sur cette surface pour les sensations, je pars du principe que ce n'est jamais possible de s’adapter à 100 % comme Saint-Trond, qui a l'habitude. Mais le terrain n'est pas une excuse et ne le sera jamais, il faut être capable de s'adapter en toutes circonstances".