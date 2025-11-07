Interview Vincent Euvrard clarifie l'arrivée d'un nouvel adjoint au Standard : "Ça n'a rien à voir avec le staff actuel"

Loïc Woos
Loïc Woos depuis SL16 Football Campus
| Commentaire
Vincent Euvrard clarifie l'arrivée d'un nouvel adjoint au Standard : "Ça n'a rien à voir avec le staff actuel"
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2511

Le Standard s'apprête à accueillir Frédéric Stilmant, ancien adjoint de Vincent Euvrard. Le T1 des Rouches a commenté son arrivée dans le staff, ce vendredi, en conférence de presse.

La nouvelle est parue cette semaine : le Standard s'apprête à accueillir un nouvel entraîneur adjoint, en la personne de Frédéric Stilmant, qui a déjà travaillé avec Vincent Euvrard au RWDM, à Zulte Waregem et à Dender. Ce vendredi, en conférence de presse avant le déplacement à Saint-Trond, le T1 des Rouches a évoqué son arrivée dans le staff.

"Je ne vais pas trop en dire maintenant, je réserve mes commentaires pour après le match à Saint-Trond. C'est à ce moment-là qu'il arrivera", a d'abord commencé Vincent Euvrard, avant de finalement s'étendre davantage sur le sujet.

"Quand on prend un nouveau membre dans le staff, c'est pour augmenter la qualité du travail. Et on a beaucoup de travail à faire. Personne ne va quitter le staff, son arrivée va permettre d'augmenter la qualité", a assuré Euvrard.

Personne ne va quitter le staff du Standard suite à l'arrivée de Frédéric Stilmant

"Il y a tellement de domaines : l'offensif, le défensif, les phases arrêtées, les conversations individuelles... C'est un grand défi pour un staff de d'abord faire progresser le groupe collectivement, mais aussi chaque joueur individuellement, et surtout les plus jeunes, comme René Mitongo. On fait beaucoup de travail spécifique, on fait attention aux détails si on veut approfondir... On a besoin de gens de qualité, qui ont des missions spécifiques."

Pour accomplir cette tâche, c'est tout naturellement que Vincent Euvrard s'est tourné vers quelqu'un qu'il connaît déjà bien. "On a travaillé cinq saisons ensemble. On a atteint notre objectif dans quatre des cinq saisons, et trois saisons vraiment top. On se connaît bien, c'est un très bon point de départ."

"Comme je l'ai dit, ça n'a rien à voir avec le staff actuel, dont je suis très content. On n'aurait pas gagné trois de nos quatre derniers matchs et on ne serait pas en progression sans un bon staff. On va bien se partager les tâches, chaque adjoint aura des missions spécifiques", a conclu Vincent Euvrard.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Vincent Euvrard

Plus de news

David Hubert peut accomplir ce qu'aucun coach n'a réussi avec l'Union : "C'est un sacré challenge"

David Hubert peut accomplir ce qu'aucun coach n'a réussi avec l'Union : "C'est un sacré challenge"

21:20
Le Standard devra s'en méfier comme le lait sur le feu : "Il peut être décisif dans toutes les positions"

Le Standard devra s'en méfier comme le lait sur le feu : "Il peut être décisif dans toutes les positions"

19:40
Besnik Hasi fait une déclaration surprenante à propos de Nathan De Cat...

Besnik Hasi fait une déclaration surprenante à propos de Nathan De Cat...

21:00
La sélection de Nathan Ngoy chez les Diables saluée au Standard : "Je savais que ça allait arriver" Interview

La sélection de Nathan Ngoy chez les Diables saluée au Standard : "Je savais que ça allait arriver"

18:40
Deux retours, mais une nouvelle blessure au Standard pour le déplacement à Saint-Trond Interview

Deux retours, mais une nouvelle blessure au Standard pour le déplacement à Saint-Trond

14:15
"On va essayer de garder le même état d'esprit que contre Bruges" : Adnane Abid préface STVV-Standard

"On va essayer de garder le même état d'esprit que contre Bruges" : Adnane Abid préface STVV-Standard

17:00
Système d'authentification numérique, sanctions alourdies : la loi football réformée par le gouvernement

Système d'authentification numérique, sanctions alourdies : la loi football réformée par le gouvernement

20:00
Nicky Hayen évalue les chances de titre d'Anderlecht : "Ce serait les sous-estimer"

Nicky Hayen évalue les chances de titre d'Anderlecht : "Ce serait les sous-estimer"

20:20
Les premiers contacts ont été établis : Philippe Clément prêt à rebondir dans un club de Ligue des Champions ?

Les premiers contacts ont été établis : Philippe Clément prêt à rebondir dans un club de Ligue des Champions ?

19:20
Duranville et Bounida de retour, deux absents interpellants : la sélection des Diablotins est connue

Duranville et Bounida de retour, deux absents interpellants : la sélection des Diablotins est connue

19:00
Besnik Hasi semble déjà avoir son équipe prête pour dimanche : "Quand ils me disent ça, je deviens fou"

Besnik Hasi semble déjà avoir son équipe prête pour dimanche : "Quand ils me disent ça, je deviens fou"

18:20
"Je remercie Marc Wilmots" : René Mitongo plus motivé que jamais pour le Mondial U17

"Je remercie Marc Wilmots" : René Mitongo plus motivé que jamais pour le Mondial U17

13:40
"Ça n'a pas suffi..." : l'entraîneur de Chelsea évoque la blessure de Roméo Lavia

"Ça n'a pas suffi..." : l'entraîneur de Chelsea évoque la blessure de Roméo Lavia

18:00
🎥 Voici la réaction de Romeo Vermant au moment de l'annonce de sa première sélection

🎥 Voici la réaction de Romeo Vermant au moment de l'annonce de sa première sélection

17:30
"On est content d'accueillir Vermant et Ngoy" : Rudi Garcia justifie la sélection des deux néo-Diables Rouges

"On est content d'accueillir Vermant et Ngoy" : Rudi Garcia justifie la sélection des deux néo-Diables Rouges

15:30
1
"Je n'ai pas ce sentiment de 16 victoires consécutives" : Vincent Kompany lucide avant le déplacement à Berlin

"Je n'ai pas ce sentiment de 16 victoires consécutives" : Vincent Kompany lucide avant le déplacement à Berlin

16:30
Youri Tielemans est de retour en sélection... mais vraiment à 100 % ? "On discute beaucoup avec le staff"

Youri Tielemans est de retour en sélection... mais vraiment à 100 % ? "On discute beaucoup avec le staff"

16:00
"C'est important de se qualifier, on ne l'est pas encore" : Rudi Garcia prudent avant la prochaine trêve

"C'est important de se qualifier, on ne l'est pas encore" : Rudi Garcia prudent avant la prochaine trêve

15:00
Rudi Garcia révèle pourquoi il n'a pas repris Michy Batshuayi

Rudi Garcia révèle pourquoi il n'a pas repris Michy Batshuayi

14:00
Wesley Sonck a un conseil pour Besnik Hasi avant le match contre Bruges : "Ces deux-là doivent jouer"

Wesley Sonck a un conseil pour Besnik Hasi avant le match contre Bruges : "Ces deux-là doivent jouer"

12:40
Deux nouvelles têtes : voici la liste complète de la Belgique pour la trêve de novembre

Deux nouvelles têtes : voici la liste complète de la Belgique pour la trêve de novembre

13:10
1
Voici ce que devient Lazare Amani, parti de Belgique pour rejoindre un championnat étranger

Voici ce que devient Lazare Amani, parti de Belgique pour rejoindre un championnat étranger

10:00
Marco Kana met les choses au clair avant le Topper : "Anderlecht reste le plus grand club"

Marco Kana met les choses au clair avant le Topper : "Anderlecht reste le plus grand club"

12:00
"Nous avons toujours gardé un contact régulier" : Vincent Kompany se confie sur sa relation avec Pep Guardiola

"Nous avons toujours gardé un contact régulier" : Vincent Kompany se confie sur sa relation avec Pep Guardiola

12:20
Voici comment suivre en direct l'annonce de la liste de Rudi Garcia pour la prochaine trêve des Diables Rouges

Voici comment suivre en direct l'annonce de la liste de Rudi Garcia pour la prochaine trêve des Diables Rouges

11:30
Un cadre du KRC Genk intéresse un club étranger : un départ vraiment envisageable pour les Limbourgeois ?

Un cadre du KRC Genk intéresse un club étranger : un départ vraiment envisageable pour les Limbourgeois ?

11:00
Une excellente nouvelle se prépare pour Vincent Kompany et ses collègues

Une excellente nouvelle se prépare pour Vincent Kompany et ses collègues

10:30
"Charleroi a déjà servi de tremplin, alors pourquoi pas moi ?" : Étienne Camara espère franchir un cap

"Charleroi a déjà servi de tremplin, alors pourquoi pas moi ?" : Étienne Camara espère franchir un cap

09:30
📷 Jérémy Doku partage des photos de son mariage : "J'ai trouvé celle que mon âme aime"

📷 Jérémy Doku partage des photos de son mariage : "J'ai trouvé celle que mon âme aime"

09:00
Anderlecht cartonne, une surprise au sommet : voici les clubs belges qui remplissent leur stade Analyse

Anderlecht cartonne, une surprise au sommet : voici les clubs belges qui remplissent leur stade

07:24
"Ce n'est jamais agréable" : un Diable Rouge se confie sur son faible temps de jeu en équipe nationale

"Ce n'est jamais agréable" : un Diable Rouge se confie sur son faible temps de jeu en équipe nationale

08:30
Le Club de Bruges reçoit une excellente nouvelle concernant un match de Ligue des champions

Le Club de Bruges reçoit une excellente nouvelle concernant un match de Ligue des champions

08:00
Thibaut Courtois pourrait remporter pour la deuxième fois le trophée qu'il convoite tant

Thibaut Courtois pourrait remporter pour la deuxième fois le trophée qu'il convoite tant

07:41
Les fans du Real Madrid ont remarqué quelque chose d'étrange sur Thibaut Courtois

Les fans du Real Madrid ont remarqué quelque chose d'étrange sur Thibaut Courtois

07:00
"C'était le même but que contre le RWDM" : Daan Heymans raconte comment Genk a battu Braga

"C'était le même but que contre le RWDM" : Daan Heymans raconte comment Genk a battu Braga

06:40
"Il est fantastique" : comme la presse espagnole, Hein Vanhaezebrouck est fan d'un joueur du Club de Bruges

"Il est fantastique" : comme la presse espagnole, Hein Vanhaezebrouck est fan d'un joueur du Club de Bruges

06:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 08/11 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 08/11 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 08/11 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 09/11 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 09/11 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved