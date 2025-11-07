Vincent Euvrard clarifie l'arrivée d'un nouvel adjoint au Standard : "Ça n'a rien à voir avec le staff actuel"

Le Standard s'apprête à accueillir Frédéric Stilmant, ancien adjoint de Vincent Euvrard. Le T1 des Rouches a commenté son arrivée dans le staff, ce vendredi, en conférence de presse.

La nouvelle est parue cette semaine : le Standard s'apprête à accueillir un nouvel entraîneur adjoint, en la personne de Frédéric Stilmant, qui a déjà travaillé avec Vincent Euvrard au RWDM, à Zulte Waregem et à Dender. Ce vendredi, en conférence de presse avant le déplacement à Saint-Trond, le T1 des Rouches a évoqué son arrivée dans le staff.

"Je ne vais pas trop en dire maintenant, je réserve mes commentaires pour après le match à Saint-Trond. C'est à ce moment-là qu'il arrivera", a d'abord commencé Vincent Euvrard, avant de finalement s'étendre davantage sur le sujet.

"Quand on prend un nouveau membre dans le staff, c'est pour augmenter la qualité du travail. Et on a beaucoup de travail à faire. Personne ne va quitter le staff, son arrivée va permettre d'augmenter la qualité", a assuré Euvrard.

Personne ne va quitter le staff du Standard suite à l'arrivée de Frédéric Stilmant

"Il y a tellement de domaines : l'offensif, le défensif, les phases arrêtées, les conversations individuelles... C'est un grand défi pour un staff de d'abord faire progresser le groupe collectivement, mais aussi chaque joueur individuellement, et surtout les plus jeunes, comme René Mitongo. On fait beaucoup de travail spécifique, on fait attention aux détails si on veut approfondir... On a besoin de gens de qualité, qui ont des missions spécifiques."





Pour accomplir cette tâche, c'est tout naturellement que Vincent Euvrard s'est tourné vers quelqu'un qu'il connaît déjà bien. "On a travaillé cinq saisons ensemble. On a atteint notre objectif dans quatre des cinq saisons, et trois saisons vraiment top. On se connaît bien, c'est un très bon point de départ."

"Comme je l'ai dit, ça n'a rien à voir avec le staff actuel, dont je suis très content. On n'aurait pas gagné trois de nos quatre derniers matchs et on ne serait pas en progression sans un bon staff. On va bien se partager les tâches, chaque adjoint aura des missions spécifiques", a conclu Vincent Euvrard.