Voici ce que devient Lazare Amani, parti de Belgique pour rejoindre un championnat étranger

Après un bref passage en prêt de quelques mois au Standard de Liège, Lazare Amani a quitté l'Union Saint-Gilloise à la fin de son contrat pour rejoindre le club grec de l'AE Kifisia, fraîchement promu en première division.

L’Ivoirien essaye pour le moment de s’y faire sa place. En championnat, il n’a pas un rôle de titulaire indiscutable. Le milieu central se contente de monter au jeu.

Lors des deux derniers matchs en Super League 1 par exemple, il a joué à chaque fois environ une demi-heure : 37 minutes face au Panetolikos et 30 contre l’Atromitos. Il espère évidemment décrocher une place de titulaire au cours de la saison et bientôt connaitre sa première titularisation.

Lazare Amani a marqué son premier but en Grèce

Le 28 octobre dernier, il a fait parler de lui en Coupe de Grèce. L’ancien joueur de l’Union SG a marqué le premier but de son équipe à la 64e avant que son coéquipier Manolis Sbokos ne permette à l'AE Kifisia de mener 2-1 (68e) contre l'Athens Kallithea (D2). Le score est ensuite resté inchangé.

Le contrat de Lazare Amani avec la formation grecque court jusqu’au 30 juin 2027. Il espère probablement que ce transfert lui servira de tremplin pour rejoindre une autre équipe plus prestigieuse.

Du talent, il en a, comme il l’a démontré à de multiples reprises en Pro League. Reste maintenant à voir s’il parviendra à séduire son coach. En championnat, après neuf journées, son équipe pointe à la 7e position avec 12 unités.