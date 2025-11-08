Itsme bientôt obligatoire dans les stades : la Pro League passe à la vitesse supérieure

Dès 2026, la Pro League lancera un projet pilote où les supporters devront s'identifier via l'application Itsme à l'entrée des stades.

Une nouvelle mesure pour renforcer la sécurité et lutter contre la fraude liée aux interdictions de stade a été présentée vendredi par le CEO de la Pro League, Lorin Parys, et le ministre fédéral de l’Intérieur, Bernard Quintin. Ce projet veut rendre le football plus sûr pour tous. Selon Quintin, "Il est temps que le football redevienne une expérience familiale sans crainte des fauteurs de troubles ni des supporters interdits de stade".

Avec l’application Itsme, les autorités veulent cibler ces personnes. Chaque supporter muni d’un billet devra confirmer son identité via l’application à l’entrée du stade. Cela empêchera les personnes interdites de stade d’y accéder en utilisant le billet de quelqu’un d’autre.

Garantir la sécurité

C’est une première européenne", se félicite Parys. "Aucune autre compétition ne centralise sa billetterie comme nous le faisons. Ce système facilite la vie des supporters tout en renforçant la sécurité dans et autour des stades."

Aucune donnée biométrique ne sera utilisée pour le moment. La reconnaissance faciale ou les empreintes digitales avaient été envisagées, mais ces technologies posent trop de questions liées à la vie privée.





En parallèle, les sanctions seront durcies. Les amendes, les interdictions de stade et les autres mesures disciplinaires seront appliquées plus rapidement et plus efficacement.